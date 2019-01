SETTER TRUMP PÅ PLASS: Renato Mariotti trekker en rekke konkrete ting som Trump har sagt og gjort om James Comey (tidligere FBI-direktør), Jeff Sessions (tidligere justisminister), Andrew McCabe (tidligere visedirektør i FBI) og Don McGahn (tidligere advokat i Det hvite hus) som mistenkelige. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tidligere føderal aktor: – Hva slags forbrytelse prøver Trump å skjule?

CHICAGO, ILLINOIS (VG) Fra sitt advokatkontor i 37. etasje i en skyskraper i Chicago slår den tidligere føderale aktoren Renato Mariotti alarm om de siste Russland-avsløringene om USAs president.

– Dette er ekstraordinært. Det faktum at FBI hadde så sterk mistanke til Trumps intensjoner at de startet en egen etterforskning for å granske om han var en russisk ressurs, er alarmerende for meg som amerikaner. Og det bør være alarmerende for alle amerikanere at vårt fremste byrå for rettshåndhevelse tror at USAs president muligens ikke opptrer i amerikanske interesser, sier Renato Mariotti.

Han tar imot VG i Chicago-kontorene til advokatgiganten Thompson & Coburn, hvor han er partner.

Det går ikke en dag uten at det kommer nye avsløringer om FBIs etterforskning av en mulig sammensvergelse mellom Trumps kampanje og Russland i forkant av presidentvalget i 2016.

Sist fredag fortalte New York Times at FBI startet en separat etterforskning fordi de mistenkte Trump for å være en agent for Russland, noe USAs president ble tvunget til å benekte offentlig.

Dagen etter rapporterte Washington Post at Trump har tatt «ekstraordinære grep» for å skjule innholdet i sine samtaler med Russlands president Vladimir Putin .

Trump har blant annet tatt oversetterens notater og instruert henne om å holde kjeft etter et møte i Hamburg i 2017. Trump avviser at det er noe spesielt ved dette, og i artikkelen påpekes det også at presidenten kan ha vært redd for at samtalene skulle lekkes til media.

– Jeg mener ikke at offentligheten automatisk skal få vite hva presidenten og utenlandske ledere snakker om. Men det er også problematisk når det antydes at presidenten ikke stolte på sine egne seniorrådgivere - og at han ville skjule innholdet i samtalene for sin egen administrasjon. Hele hensikten med at USAs president møter utenlandske ledere er for å jobbe på vegne at det amerikanske folket og myndighetene. Jeg vil anta at både CIA-direktøren og utenriksministeren og andre nøkkelpersoner har lyst til å få informasjon om hva den russiske presidenten sa, sier Mariotti.

– Det hele er veldig bisarr. Det er vanskelig å komme opp med en uskyldig forklaring på akkurat dette. Den åpenbare antagelsen er at Trump sa noe til Putin som han følte ville være skadelig hvis noen som helst, inkludert hans aller nærmeste, fikk vite om. Det andre er at han ikke stoler på noen, selv i sin egen regjering, og begge disse to alternativene er alarmerende – og må granskes.

Han er oppgitt over at republikanske kongressmedlemmer angriper FBI i stedet for å «ha et åpent sinn og etterforske innholdet i påstandene».

– Jeg kan ikke forestille meg noe mer viktig enn å komme til bunns i potensiell illojalitet eller ugjerninger fra USAs president. Jeg sier ikke at man blindt skal stole på FBI eller deres vurderinger. Men det er ekstremt problematisk at senatorer heller stiller spørsmål ved FBIs integritet.

Renato Mariotti har jobbet med mange kriminalsaker opp gjennom årene. Men i sitt virke har han sluppet å tenke på om de han tiltaler eller forsvarer har en lojalitet til USA.

– Når jeg ser Donald Trump prøve å ødelegge – eller ta – notater fra et møte med Putin, så ser det mistenkelig ut. Som kriminaletterforsker ville jeg spurt meg selv: Hva slags forbrytelse prøver han å skjule?

Han sier at han gjerne vil presentere «et ikke usannsynlig utfall» av det som etter hvert er blitt en svært komplisert og vid etterforskning.

– Hva skjer hvis Trump er kompromittert av russerne, men ikke begikk en forbrytelse? Du ser for deg en situasjon hvor Putin har noe på Trump, og at Trump noen ganger gir sin støtte og velger politikk som støtter Putin, men at det er likevel ikke en forbrytelse. I USA har presidenten en ekstrem makt i utenrikspolitiske spørsmål, understreker Mariotti.

Samtidig kommer det løpende rapporter som gjør mange enda mer bekymret, som nyheten i New York Times om at Trump flere ganger har uttrykt at han vil trekke USA ut av NATO .

Hverken Trump eller Det hvite hus har benektet dette.

– Det er ikke noe spørsmål om at det vil være en fantastisk seier for Vladimir Putin, sier han.

Nesten hver kveld analyserer han de siste nyhetene på CNN. Han har også sin egen podkast hvor han intervjuer ulike eksperter og aktører om Russland-etterforskningen. Han stilte i fjor til valg for å bli den neste statsadvokaten i Illionois, men tapte.

Mariotti understreker at Mueller har masse informasjon som han ikke har sluppet ennå. Samtidig mener Mariotti at det allerede er bevist at Trump står bak ulovligheter.

– Den mest kriminelle aktiviteten fra USAs president personlig er å hindre rettens gang, såkalt obstruksjon. Han står bak en lang rekke aktiviteter som prøver å obstruere Mueller og andres etterforskninger. For meg ser det ut som det er nok bevis, ut fra hans egne ord og handlinger og hans egne intensjoner, til å indikere at han har det jeg kaller en korrupt hensikt, sier Mariotti.

– Trump har også kommet med uttalelser som er direkte korrupte. Han har sagt rett ut, i offentligheten, at han ber den øverste sjefen for justismyndighetene i USA om ikke å etterforske Trumps allierte eller venner. Det er veldig farlig, sier Mariotti om meldingene til den nå avgåtte justisministeren Jeff Sessions.

Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort skal i fengsel for en lang rekke forbrytelser, og nylig ble det rapportert at han også har overlevert velgerdata til sin forretningskontakt Konstantin Kilimnik.

Dette er en person som amerikanske myndigheter kobler til russisk etterretning.

Trumps tidligere advokat og personlige fikser Michael Cohen skal senere i år i fengsel, blant annet for å ha betalt ut hysjpenger til pornoskuespillerinne Stormy Daniels og Playboy-modell Karen McDougal.

Betalingene er et brudd på reglene for valgkampfinansiering.

– Det er bekreftet at Trump beordret Cohen til å gjennomføre disse utbetalingene, og det er faktisk kjernen i lovbruddet. Hvis du fortalte meg at det kommer en tiltale mot Trump, så forventer jeg at det kommer her, sier Mariotti om det som etterforskes av det sørlige distriktet i New York (SDNY).

Han understreker at det er krevende for Mueller å bevise at Trump har begått konkrete lovbrudd.

– Ja, det er ting som er problematiske og som får ham til å virke skyldig. Men det er uvisst hva slags forbrytelse det dreier seg om. Det er også handlinger fra Trumps medarbeidere som er problematiske og bekymringsfulle. Noen av dem var også kriminelle, og de er blitt dømt. Men det betyr ikke nødvendigvis at Trump var involvert i deres forbrytelser, sier Mariotti, og presenterer et scenario:

– Jeg kan se for meg at Mueller kommer ut med en rapport som viser en rekke eksempler på obstruksjon, men som samtidig ikke sier noe om kriminelle handlinger utført av Trump. Det vil være en skuffelse for Trumps kritikere.

Samtidig har Trumps forsvar endret helt karakter, fra at det ble sagt at ingen i kampanjen hadde kontakt med russere, til at advokat Rudy Giuliani på CNN sist onsdag sa at «jeg har aldri sagt at det ikke er noen sammensvergelse» mellom kampanjen og russerne.

Giulianis opprinnelige erkjennelse virket å slå bena under Trumps mange meldinger om at FBIs spesialetterforskning er en heksejakt, all den tid Muellers mandat er å granske en mulig sammensvergelse fra kampanjen med Russland, samt alle forbrytelser de oppdager på veien.

Mariotti mener at det er mulig å tiltale en sittende president, men påpeker at majoriteten av juridiske eksperter på dette området er uenige med ham.

Men dette spørsmålet er aktualisert med Trumps nominasjon av William P. Barr som USAs neste justisminister. Denne høringen pågår nå i Senatet.

Mariotti mener at Barr hittil har sagt «mange av de tingene han trenger for å bli godkjent», som for eksempel at han ikke vil stanse Mueller. Han sa også at han er en venn av Mueller, noe som skal ha rystet Trump som fulgte høringen på TV, melder CNN.

– Samtidig er det verdt å merke seg at han har mange posisjoner som er ekstreme, som for eksempel at han ikke er villig til å følge anbefalingen fra sitt eget departements etiske komité dersom de mener at han bør erklære seg inhabil i Mueller-etterforskningen, påpeker Mariotti.

Så sent som i juni 2018 skrev Barr – som da var en privatpraktiserende advokat - et 19 sider langt notat til justisdepartementet hvor han blant annet formulerte at «Muellers obstruksjonsteori er totalt misforstått».

LES HELE BARRS BREV HER

Det pågår for tiden 17 kriminaletterforskninger som impliserer USAs president. Likevel står Trump knallsterkt hos de republikanske velgerne. Mariotti mener at Trump er «en mester i å manipulere massene».

– Se på nyhetssaken da han serverte hurtigmat til idrettsutøvere i Det hvite hus nylig. Jeg tror at Trump håpet at han ville få skarp kritikk for dette. Dermed ble det en debatt som tok bort oppmerksomheten fra utfordrende saker for ham, som Muellers etterforskning eller den pågående shutdownen , sier Mariotti.