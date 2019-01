Fem tenåringsjenter døde i en brann i et såkalt escape room i Polen fredag. Foto: TVN News via AP / NTB scanpix

Det elektriske anlegget får skylden for dødsbrann i «escape room»

UTENRIKS 2019-01-05T11:50:54Z

Brannmannskaper mener elektrisk anlegg av dårlig kvalitet og dårlig sikkerhet førte til brannen i et «escape room» i Koszalin i Polen, der fem tenåringer døde.

NTB

Publisert: 05.01.19 12:50

De fem omkomne var alle jenter på 15 år som trolig døde av røykforgiftning. I tillegg ble en 26 år gammel mann sendt til sykehus med brannskader.

Jentene deltok i en bursdagsfeiring. Meldingen om brannen kom i 17-tiden fredag.

Det elektriske anlegget var preget av nødløsninger og sto for nær brennbart materiale, sier brannsjef Leszek Suski lørdag. Han sa også at den ansatte som var ansvarlig for fasilitetene, trolig ikke var til stede da brannen brøt ut.

Det var heller ikke gode rømningsveier på stedet, som bar preg av at lite var på stell, ifølge talsperson Tomasz Kubiak i det lokale brannvesenet.

«Escape room» er blitt en populær attraksjon mange steder, der spillerne er innelåst i et rom og har en tidsfrist for å finne løsninger på en rekke problemer og gåter for å finne veien ut.

Polens innenriksminister Joachim Brudzinski har beordret at over 1000 «escape room» over hele landet skal undersøkes som følge av brannen.