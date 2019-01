UBETALT ARBEID: Amerikanske flygeledere demonstrerer mot nedstengningen utenfor kongressbygningen i Washington D.C. Nå har fagforeningen deres gått til søksmål mot Trump. Foto: Andrew Harnik / AP

Rekordlang «shutdown» i USA: Flygeledere saksøker Trump

Nedstengningen i USA er garantert å bli den lengste i amerikansk historie. Nå blir president Trump saksøkt av Det amerikanske flygelederforbundet fordi de er tvunget til å jobbe uten å få utbetalt lønn.

Den delvise nedstengningen av statsapparatet i USA er nå inne i sitt 21. døgn, og tangerer dermed rekorden fra nedstengningen i desember 1995 til januar 1996 som den lengste i USAs historie. Kongressen har tatt helg, og dermed er det garantert at dette vil bli den lengste nedstengning i landet noensinne.

Det ser heller ikke ut til at det nærmer seg en løsning. Presidenten nekter å godkjenne ethvert budsjettforslag som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico, et sentralt løfte i hans valgkamp.

Trump kaller situasjonen ved grensen en humanitær og nasjonal sikkerhetskrise. Motstandere av presidentens plan mener han overdriver sikkerhetstrusselen, og at hans egen administrasjon er delvis skyld i den humanitære situasjonen.

– Den enkle løsningen for meg er å erklære unntakstilstand. Men jeg kommer ikke til å være så rask med å gjøre det. Dette er en sak som Kongressen kan håndtere, sa presidenten til journalister fredag ettermiddag.

Søksmål mot Trump

Fredag gikk det amerikanske flygelederforbundet til søksmål mot president Trump og andre høytstående føderale tjenestemenn. De mener de blir frarøvet sin «hardt opptjente kompensasjon uten nødvendig prosess», skriver Washington Post .

Allerede torsdag begynte flygeledere rundt omkring i USA å motta lønnsslipper som viser at de ikke mottar noe lønn for arbeidet med å styre flytrafikken over hele landet.

– Amerika ønsker at landets flygeledere skal være laser-fokusert på å lande flyene trygt og overvåke Amerikas rullebaner, ikke være distrahert av økonomiske problemer og engstelse over økonomisk ustabilitet, skriver fagforeningen i søksmålet.

Søksmålet, som er tatt ut i en domstol i District of Columbia, søker en midlertidig forføyning mot Trump-administrasjonen for angivelig å krenke flygeledernes konstitusjonelle rettigheter og lover som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager.

Tvunget til å jobbe

Flygelederne er blant de over 800.000 statsansatte som må arbeide uten lønn under nedstengningen. Over 24.000 ansatte i det amerikanske tilsvaret til Avinor, Federal Aviation Administration (FAA), er nødt til å arbeide gratis fordi jobbene deres er ansett som avgjørende viktig for «liv og sikkerhet». Dessuten er 17.000 andre FAA-arbeidere permittert uten lønn.

Mange ansatte i Transportation Security Agency (TSA), som står for sikkerheten på flyplassene er rammet. Ved flyplassen i Miami planlegger de nå å stenge en terminal fordi mange sikkerhetsfolk nekter å jobbe uten lønn, skriver Miami Herald .

Flere saksøkere

Liknende søksmål er også bragt inn for landets domstoler av andre grupper offentlig ansatte, deriblant fagforeningene til titusener av grensevakter og immigrasjonsarbeidere, fengselsansatte og andre arbeidere.

Representantenes hus i Kongressen avholdt fredag sine siste avstemninger før helgen. Et av lovforslagene som ble vedtatt går ut på at offentlig ansatte må få etterutbetalt lønn når nedstengningen er over. Loven som kongressrepresentantene har vedtatt, omfatter alle ansatte som er rammet, også dem som er blitt permittert.

Senatet gikk enstemmig inn for loven torsdag. Nå blir den sendt til president Donald Trumps bord, som er ventet å skrive under på den.

Truer med unntakstilstand

Fredag ettermiddag amerikansk tid var det ingen tegn til fremgang i forhandlingene om nasjonalbudsjettet, og lederne for begge partiene kunngjorde ingen planer om å møtes før mandag.

I mellomtiden spekuleres det i om president Trump vil erklære unntakstilstand og beordre militæret til å starte byggingen av muren uten Kongressens godkjenning.

Trump fortsetter forsøkene på å påvirke opinionen om nødvendigheten av grensemuren langs grensen mot Mexico, som han besøkte torsdag, og skriver på Twitter at «Jeg kom akkurat tilbake og det er en mye verre situasjon enn nesten noen kan forestille seg, en invasjon!»

Åpne for å stramme inn

Demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi , sier Demokratene ikke har følt noe politisk press for å gi etter for Trumps krav. Også andre demokrater har tatt til motmæle mot Trump:

– En person er ansvarlig for nedstengningen: Dontald Trump, sier leder for Demokratene i Representantenes hus, Steny H. Hoyer.

Han sier Demokratene er åpne for å stramme inn grensesikkerheten, men at de ikke vil kaste bort penger på noe de karakteriserer som en foreldet løsning, som Trump ønsker seg.

Misfornøyde republikanere

Onsdag stormet president Donald Trump ut av et forhandlingsmøte med toppdemokratene Nancy Pelosi og Chuck Schumer om bevilgninger til grensemuren. Han mente møtet var bortkastet tid fordi demokratene nok en gang unnlot å gi ham støtte.

Flere republikanske senatorer har uttrykt misnøye med situasjonen og er kritiske til hvordan den rammer vanlige amerikanere. Flere har tatt til orde for at statsapparatet bør gjenåpnes, mens samtalene rundt grensemuren fortsetter.