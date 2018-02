PRESSET: Sosialdemokratenes leder Martin Schulz (t.h.) skal ha blitt presset av sine egne til å trekke seg som påtroppende utenriksminister i den nye Merkel-regjeringen. Foto: JOHN MACDOUGALL, AFP

Regjeringsdrama i Tyskland: Martin Schulz trekker seg som ny utenriksminister

Publisert: 09.02.18 14:38

UTENRIKS 2018-02-09T13:38:49Z

SPD-leder Martin Schulz likevel ikke blir utenriksminister i den nye Merkel-regjeringen. Utenriksminister og partikollega Sigmar Gabriel anklager ham for løftebrudd.

Tidligere har Martin Schulz, som inntil nylig var SPDs partileder, både avvist et nytt regjeringssamarbeid med kristendemokratene og utelukket at han selv kom til å bli minister.

Men denne uken ble Martin Schulz og Angela Merkel enige om en ny storkoalisjon mellom SPD og kristendemokratene i CDU og CSU, i tillegg til at det ble klart at han selv ønsket posten som utenriksminister.

Dette førte til sterk misnøye blant flere av Schulz egne partifeller, ikke minst den sittende utenriksministeren.

– Det som er igjen, er skuffelse over hvor liten respekt det finnes i Det sosialdemokratiske partiet for de avtaler vi har inngått med hverandre, og hvor lite en persons ord teller, sa Gabriel fredag.

– Jeg satte pris på å bli utenriksminister, og folk synes tilsynelatende at jeg har gjort en god og vellykket jobb. Jeg beklager at folks anerkjennelse av jobben jeg gjør, tydeligvis ikke betyr noe som helst for SPD-ledelsen, sier han videre.

En meningsmåling som ble utført for rikskringkastingen ARD tidligere i februar, viser at 57 prosent av velgerne er fornøyd med Gabriels innsats. Men selv om han er en av Tysklands mest populære politikere, har han ikke fått noen ministerpost i det som ligger an til å bli Merkels fjerde regjering.

Kort tid etter opplyste SPD at Schulz likevel ikke blir utenriksminister, men da var skaden alt skjedd.

Trekker seg

Regjeringsavtalen som ble inngått denne uken, må imidlertid først gjennom en uravstemning i SPD før regjeringen kan bli en realitet.

I en uttalelse fredag ettermiddag uttrykker Martin Schulz at det er av høyeste betydning for han at SPD-medlemmene stemmer for regjeringsavtalen i den varslede uravstemningen.

– Gjennom diskusjonen om min person ser jeg imidlertid at en suksessfull avstemning settes i fare. Derfor erklærer jeg hermed at jeg trekker meg fra å gå inn i den nye regjeringen og håper samtidig innstendig at personaldebattene innad i SPD er avsluttet, sier Schulz.

– Vi driver alle med politikk for menneskene i dette landet. Det hører til dette at mine personlige ambisjoner kommer bak partiets interesser, fortsetter han.

Skuffelse fra flere hold

Gabriel er ikke den eneste som er skuffet over resultatet av regjeringsforhandlingene. I Merkels eget parti CDU er det skarpe reaksjoner på at partiet må gi fra seg det viktige finansdepartementet til SPD.

Og i den østlige delen av landet har mange klaget på at Merkel er den eneste politikeren fra det tidligere Øst-Tyskland i den nye regjeringen.

I SPDs ungdomsorganisasjon er det også sterk motstand mot at partiet vil gå i regjering selv om det i september gjorde sitt dårligste valg siden 1949. Sosialdemokratene fikk 20,5 prosents oppslutning.

Ifølge leder Kevin Kühnert kommer ungdomsfløyen til å oppfordre partiets over 460.000 medlemmer til å stemme nei i uravstemningen om regjeringsavtalen, som skal holdes fra 20. februar til første helg i mars.