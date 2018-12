DØD: Bildet av krigsveteran Richard Overton, som var USAs eldste, er fra mai da han fortsatt var 111 år. Torsdag døde han 112 år gammel. Foto: Ralph Barrera / TT NYHETSBYRÅN

USAs eldste krigsveteran (112) er død: Whisky i kaffen og iskrem hver dag

2018-12-28

Richard Overton, som lenge har vært både USAs eldste mann og lengstlevende krigsveteran, døde torsdag.

Det melder CNN etter at familien bekrefter Overtons dødsfall ovenfor avisen.

Familien opplyser at Overton var innlagt på sykehuset med lungebetennelse før han døde. I mai ville han blitt 113 år.

Drakk whisky i kaffen og røykte sigarer

Overton tjenestegjorde under andre verdenskrig fra 1942. Han var en del av det det amerikanske luftforsvarets ingeniørbataljoner i en enhet, kun bestående av svarte amerikanere, tjenestegjorde på øyer i Stillehavet.

Da Overten i 2013 ble hedret under en seremoni på Veterans Day, uttalte tidligere president i USA Barack Obama:

– Han var på Pearl Harbor da slagskipene smuldret opp. Han var på Okinawa. Han var i Iwo Jima der han uttalte: «Jeg kom meg bare ut derfra på grunn av Guds nåde».

Da krigsveteranen fylte 112 år i mai, ble han gratulert av den amerikanske hæren på Twitter:

I 2013 fortalte Overton til CNN at han ikke likte å tenke eller snakke om krigen, og at han «hadde glemt alt det der». I 2013 krediterte han også sitt lange liv til Gud ovenfor den amerikanske avisen, og opplyste at han ikke tok noen medisiner og nøt sine skavanker.

– Jeg drikker whisky i kaffen. Noen ganger drikker jeg det rent, sa den daværende 107-åringen.

– Jeg røyker sigarer, og blåser røyken ut. Jeg svelger ikke røyken, siterer CNN videre.

Fikk egen gate

I en uttalelse ble krigsveteranen torsdag omtalt som «et amerikansk ikon og en Texas-legende» av delstatsadvokaten i Texas, Greg Abbott.

– Med sin kvikke vittighet og sitt hyggelige vesen rørte han livet til så mange, og jeg føler meg dypt æret for å ha kjent ham, sa Abbot og la til at krigsveteranen hadde gjort innbyggerne stolte over å være fra Texas, så vel som å være amerikanere.

Overton hadde lenge bodd i gaten Richard Overton Avenue i Austin i delstaten Texas – en gate som var omdøpt for ham.

I 2015 kom kortdokumentaren «Mr. Overton» om krigsveteranen ut, laget av filmskaperne Rocky Conly og Matt Cooper. I dokumentaren fortalte Overton om sin kjærlighet for å spise suppe, korn og fisk, samt å drikke melk. Han uttalte også at han elsket iskrem, og at han spiste det hver kveld fordi det gjorde ham lykkelig.

– Jeg går fortsatt, jeg snakker fortsatt, og jeg kjører fortsatt, sa han også i dokumentaren

I dokumentaren kom det også frem at han likte å gå i kirken, synge, og at han elsket å ta vare på kattene sine.

«Fortsett å leve, ikke dø»

Da familie og venner feiret Overtons 112-årsdag i mai i fjor, sa bursdagsbarnet til pressen at han følte seg bra hver dag, og at han hverken led av noen piner eller smerter. Det ble dog solgt T-skjorter på arrangementet til inntekt for krigsveteranens døgnbemannede hjemmepleie.

På T-skjortene sto «hemmeligheten til lang levetid» som Overton skal ha gitt til tv-komikeren Steve Harvey: «Fortsett å leve, ikke dø».