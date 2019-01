TØFT ARBEID: I Manila på Filippinene dytter en jernbane-gutt en vogn. Foto: NOEL CELIS / AFP

De risikerer livet på togskinnene

I den filippinske hovedstaden Manila lever såkalte «jernbane-gutter» av å frakte pendlere fra A til B på togskinnene. Jobben er både beinhard og risikabel. I betaling får de 20 amerikanske cent for en tur.

Publisert: 13.01.19 18:08

Mange pendlere i den filippinske hovedstaden med 12 millioner innbyggere fraktes til ulike destinasjoner av jernbane-gutter skriver nyhetsbyrået AFP .

Disse guttene skyver metallvogner på deler av byens jernbaner.

– Jobben vår er veldig farlig, du må vite når togene kommer til å passere, sier Rene Vargas Almeria (57) til AFP.

Almeria har jobbet som jernbane-gutt i 20 år.

Passasjerene sparer både tid og penger. De betaler ti pesos, tilsvarende 20 amerikanske cent, for en tur.

– Bremsene hylte

Reisene er ikke helt risikofrie. Dersom guttene ikke reagerer fort nok kan de bli knust av møtende tog. Disse pendeltogene er svært populære. Det er også derfor myndighetene aksepterer denne formen for transport.

Utrolig nok er det sjeldent noen dør på linjene.

Jernbane-gutten Rodolfo Maurello forteller om sin farligste reise.

– Jeg la ikke merke til toget bak meg. Da jeg snudde meg, så jeg at toget bare var noen meter bak. Bremsene hylte, sier han.

Jernbane-gutten Almeria har en lignende historie. Han forteller om en dag han lot tankene vandre og hans eneste passasjer så i en annen retning. Heldigvis rakk han å reagere da han snudde hodet rundt og så toget rett bak.

En av reisene går over elven Pasig. Fra jernbanesporene og til vannet er det 15 meter.

– Først var det skummelt å reise over elven. Jeg kan ikke svømme så dersom det skjer noe mens vi er på broen så vet jeg ikke hva jeg skulle gjort, sier passasjer Kerkleen Bongalon.

Hun tror ikke at hun noen gang trenger å oppleve dette, da hun mener jernbane-guttene vet når togene passerer.

Ti dollar dagen

På en god dag kan en gutt tjene opptil ti dollar på å frakte passasjerer som ønsker å rømme fra Manilas beryktede trafikkaos, som karakteriseres av dårlig infrastruktur, dårlige kollektivtilbud og et høyt antall biler.

På tyve år, fra 1995 til 2005, har Manilas innbyggertall økt med 50 prosent. Investeringene i byens transportsystem har ikke økt like mye. Dermed har det vært behov for alternative transportløsninger, slik jernbane-guttene står for.

En av fordelene med å reise på denne måten er tidsbruken, for på jernbanen er det sjeldent kø.

– Det er praktisk for oss å reise sånn. Det er ingen kø og billettprisen passer budsjettet vårt, sier passasjeren Noemi Nieves.

Danica Lorraine, en annen passasjer, forteller at hun sparer nesten en time på å reise med jernbane-guttene.