STENGT: Alt tyder på at budsjettkrisen i USA vil vare Foto: SAUL LOEB / AFP

Ingen budsjettløsning i sikte i Washington: – Det kan bli langvarig

UTENRIKS 2018-12-22T21:20:51Z

Mens budsjettforhandlingene er varslet å fortsette gjennom helgen, stopper store deler av det amerikanske embetsverket opp. Heller ikke i løpet av lørdag kom politikerne nærmere en løsning på krisen.

Publisert: 22.12.18 22:20

Natt til lørdag, ved midnatt, gikk fristen for å komme til budsjettenighet ut. Dermed stengte flere offentlige etater som følge av krangelen over Donald Trumps grensemur.

Det var ventet at forhandlingene ville forsette ut over helgen, men ifølge Washington Post var det aldri noen antydning til noen løsning i Kongressen lørdag. Ved 21.15-tiden lørdag kveld, norsk tid, ble Senatet hevet uten noen ny avtale på plass.

Dermed vil nedstengningen vare minimum frem til torsdag i neste uke, som er neste formelle samling i Senatet.

– Vi forhandler med Demokratene om desperat nødvendig sikkerhet på grensen, men dette kan bli langvarig, skriver Trump på Twitter lørdag ettermiddag.

Presidenten valgte sågar, ifølge Politico , å utsette den planlagte juleferien i Florida for en lunsjavtale med sentrale republikanere.

Tar pause i julen

Dersom representantene og Det hvite hus ikke blir enige i løpet av helgen vil situasjonen tidligst avklares sent neste uke, da nye forhandlinger ikke er sannsynlig i julen.

Mindretallsleder Chuck Schumer skal ifølge Politico ha vært i møter med visepresident Mike Pence lørdag, men det er uvisst hva som er tema. Det er lite som tyder på at hverken Demokratene eller Det hvite hus vil fire på kravene.

– President Trump, dersom du ønsker å åpne myndighetene må du droppe muren, så enkelt er det, uttalte Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, fra talerstolen lørdag.

Schumer har tidligere uttalt at han vil være villig til å stemme på en avtale som gir 1,3 milliarder dollar til Trumps mur. Det er likevel et godt stykke unna presidentens krav på 5 milliarder over statsbudsjettet.

380.000 permitteres

Blant etatene som nå i praksis stenger er Sikkerhetsdepartementet, Justisdepartementet, Transportdepartementet og Innenriksdepartementet. Det innebærer en permittering av 380.000 føderalt ansatte, mens over 400.000 risikerer å måtte jobbe uten lønn den neste tiden, skriver NTB.

Det er tredje gang i år at USA må gjennom en såkalt «shutdown». I januar og februar varte nedstengningen i henholdsvis tre dager og noen få timer. Denne gangen frykter man imidlertid at situasjonen vil være fastlåst lenger.

Rundt én tredjedel av amerikanske offentlige instanser er ikke berørt, så tjenester som postverket og velferdstjenester som Medicare og Medicaid er fortsatt i drift. Det samme gjelder for eksempel forsvaret og grensevakten.

Men svært mye annet av det føderale systemet i USA vil de neste dagene kun drives av et minimum av ansatte. Det gjelder for eksempel skatteinnkreving, parkdrift, I tillegg vil muligheten for enda større konsekvenser øke etter hvert som krisen fortsetter, da embetsverket rett og slett vil mangle penger til å drive videre.

Nedstengningen har også skapt ytterligere økonomisk uro på børsene i USA, som ble rammet av et nytt kraftig fall fredag. Nedgangen til Dow Jones-indeksen den siste uken er den største siden finanskrisen i 2008.

Dragkamp om budsjettet

Roten av budsjettkrisen er mellom presidenten og Kongressen, og handler om finansiering av den mye omtalte grensemuren mot Mexico.

Donald Trumps eget standpunkt har stadig vært at han ikke vil signere en budsjettavtale som ikke inkluderer finansiering av muren. Kravet fra Det hvite hus er 5 milliarder kroner til sikring av grensen.

Demokratene har på sin side nok stemmer til å blokkere enhver avtale som inneholder finansiering av en mur de «aldri vil bli godta». Dermed er det stillstand i amerikansk politikk.

Budsjettmøtene strakte ut i det lengste fredag kveld, men noen avtale ble det ikke.

Demokratene vant flertallet i Representantenes hus under mellomvalget i høst, men den nye sammensetningen inntrer ikke før etter nyttår. Ifølge Washington Post anser Trump derfor denne forhandlingsrunden som sin beste mulighet til å sikre finansiering av muren, før Demokratene tar over huset.