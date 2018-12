UT MOT MAY: Labours partileder Jeremy Corbyn retter krass kritikk mot statsminister Theresa Mays håndtering av brexitforhandlingene. Foto: Pedro Rocha / AP

Corbyn beskylder May for forakt for Parlamentet

UTENRIKS 2018-12-12T12:50:58Z

Labours partileder Jeremy Corbyn mener statsminister Theresa May viste forakt for Parlamentet da hun avlyste den planlagte avstemningen om brexit.

NTB

Publisert: 12.12.18 13:50

Underhuset ble frarøvet muligheten til å ta stilling til et avgjørende spørsmål da statsministeren ensidig bestemte seg for å utsette den planlagte avstemningen om utmeldingsavtalen , sa Corbyn i spørretimen onsdag ettermiddag.

– Hennes oppførsel i dag viser forakt for Parlamentet, tordnet opposisjonslederen.

Les også: Theresa May kan bli kastet i kveld

– Statsministerens frastøtende oppførsel må stilles til ansvar av denne salen. Folk i dette landet bekymres bare mer og mer over det vedvarende kaoset i hjertet av regjeringen hennes, sa Corbyn.

Hans krav er at avtalen umiddelbart må legges fram for de folkevalgte. Avstemningen skulle opprinnelig holdes tirsdag kveld. Nå ligger det an til at den vil finne sted i januar.

Samtidig går Theresa May en spennende kveld i møte: Hun lover kamp med nebb og klør mot mistillitsforslaget som er reist mot henne i det konservative partiet .

Se pressekonferansen fra onsdag morgen her: