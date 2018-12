SPERRET AV: Victoria Station er sperret av som følge av knivstikkingen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Tre personer knivstukket i Manchester

UTENRIKS 2019-01-01T00:57:22Z

Tre personer er alvorlig skadet etter at en mann med kniv angrep dem på Manchester Victoria Station.

Publisert: 01.01.19 01:57

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 22 norsk tid. Den ene av de skadede er en politimann, mens de to andre er en mann og en kvinne.

Stasjonen er sperret av som følge av hendelsen.

Det er ikke kjent om hendelsen betegnes som et terrorangrep, men et vitne skal ifølge Manchester Evening News skal ha ropt «allah» både før og etter at med en lang kjøkkenkniv stakk folk rundt seg.

Et annet vitne som jobber i BBC , Sam Clack, beskriver ifølge kanalen våpenet som en lang kjøkkenkniv.

Clack, som bare skal ha vært meter unna hendelsen, forklarer at han først hørte et skrik.

– Det så ut som om det var en slåsskamp, men damen skrek veldig. Jeg så at politiet dro mot ham, og han kom mot meg, sier han.

Ifølge Clack brukte politiet pepperspray og elektrosjokkvåpen mot gjerningsmannen.

– Det var veldig, veldig skremmende, slår han fast.