«Pornodans»-siktede turister: Syv deportert, men ikke nordmannen

Publisert: 12.02.18 18:25

Syv av de siktede har forlatt Kambodsja, mens en nordmann, en brite og en nederlender må møte i retten fordi politiet mener de organiserte «pornodans»-festen.

Det var i slutten av januar at en 22 år gammel nordmann fra Oslo ble pågrepet i den kambodsjanske feriebyen Siem Reap sammen med turister fra en rekke andre land. Til sammen ti personer ble anklaget for «pornografisk dansing».

De ble pågrepet i en villa i byen som ligger like ved turistdestinasjonen Angkor Wat. I villaen mener politiet at det ble arrangert en fest som går under navnet «Lets Get Wet».

– Villaen var leid av utenlandske turister som var der for å drikke og delta i sexy, pornografiske danser, står det i en uttalelse fra politiet.

I forrige uke ble syv av de ti pågrepne løslatt mot kausjon , men fratatt passene. Det dreier seg personer fra Storbritannia, New Zealand og Canada. De ble først nektet å forlate landet. Mandag opplyser advokat Ouch Sopheaktra til Khmer Times mandag at de er deportert fra Kambodsja .

Tilbake sitter 22-åringen fra Oslo, en brite og en nederlender. Kambodsjansk politi mener de organiserte festen. De tre må møte i retten siktet for produksjon av pornografisk innhold.

Siktelsen mot de syv som fikk forlate landet blir også stående. De tre som sitter varetektsfengslet risikerer alt fra én måned til ett år i fengsel.

I en video som ble publisert i begynnelsen av februar ba en av de ti som opprinnelig ble pågrepet om unnskyldning .

– Jeg har bodd her i to år. Jeg respekterer kulturen. Jeg hjelper kambodsjanske barn, jeg hjelper kambodsjanske familier. Det var bare én feil. Jeg beklager. Det er bare kulturelle forskjeller, sier mannen.