Norge stiller opp mot massevoldtekter i Irak

MÜNCHEN (VG) utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slår alarm om at flyktningkvinner som vender hjem til områder IS kontrollerte i Irak, utsettes for voldtekt og annen seksualisert vold.

Et av NATOs viktigste våpen mot dette er superstjernen Angelina Jolie, som vil at NATO må gå foran og sette en høyere etisk standard.

På NATO-toppmøtet i juli er tanken av stats- og regjeringssjefene skal ta stilling til en NATO-ledet stabiliseringsstyrke i Irak , etter at IS er jaget ut av de delene av landet som opprørerne kontrollerte.

Trene soldater

Hovedformålet er å bygge opp et utdanningssystem for militære og sikkerhetsstyrker slik at Irak igjen kan ta ansvar for sin egen sikkerhet, ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Men nå ber den norske regjeringen om at stabiliseringen av Irak også tar et spesielt ansvar for å hindre nye bølger av vold mot en særlig sårbar gruppe, kvinner som vender hjem til de områder som er befridd fra IS.

Manger grunnleggende tjenester

– Når de internt fordrevne venter hjem, utsettes kvinner og jenter i stor grad for seksualisert vold. Det er en veldig sterkt økende bekymring i Irak, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

– Mange steder finnes det ikke grunnleggende tjenester som helse, utdanning og matsikkerhet, og IS har lagt igjen eksplosiver i bolighus. Det er en stor jobb å rydde dette unna og gjøre hjemkomsten trygg slik at de som vender hjem, at de kan bo der, sier utenriksministeren.

– Hvem kan passe på de utsatte kvinnene?

– Vi jobber tett med partnere og FN spiler en stor rolle. Det må være folk på bakken som følger med hva som skjer. Så må de som utsetter kvinner for seksuell vold stilles til ansvar, og da trengs et rettssystem som heller ikke finnes, sier hun.

Formell forespørsel

Både Søreide og NATO-sjef Jens Stoltenberg hadde lørdag egne møter med Iraks statsminister Haider al-Abadi, under sikkerhetskonferansen i München.

Abadi har sendt NATO en formell forespørsel om bistand til å stabilisere Irak etter krigen mot IS. Denne forespørselen skal NATO-toppmøtet svare formelt ja til i juli.

Virkemidler i krig

– Irakerne ber om hjelp til selvhjelp slik at vi kan forlate Irak igjen, trygge på at IS ikke kommer tilbake og tar områder. De vil sikkert forsøke om de ser muligheten. Oppgaven nå er ikke bare vinne denne krigen, men å vinne freden, sier Stoltenberg.

– Hvordan kan NATO beskytte kvinner mot seksualisert vold?

– Dette er ikke noe nytt tema i NATO, vi har jobbet med det lenge. Seksualisert vold og massevoldtekt er blitt brukt som virkemidler i krig. Dette har både rammet kvinner, men også unge gutter. Derfor skal våre soldater ha den høyeste standard. Og vi skal også lære de soldatene vi trener til opp, å holde en høy standard, men også til å si fra, dokumentere og rapportere, sier NATO-sjefen til VG.

Han nevner spesielt superstjernen Angelina Jolie, som 31. januar kom til NATO-hovedkvarteret i Brussel for å snakke med Stoltenberg og NATOs råd om seksualisert vold.

Jolie skaper oppmerksomhet

– Det er flott at personligheter som Angelina Jolie bruker sin status som en kjent skuespiller til å skape oppmerksomhet rundt seksualisert vold mot kvinner. Det at hun kommer og snakker om det, gir temaet større tyngde fra topp til bunn i en organisasjon, sier Stoltenberg til VG.

Innretningen av NATOs bidrag skal nå diskuteres videre med Irak og med medlemslandene. Men Stoltenberg sier allerede nå at det blir en langt mindre NATO-operasjon enn i Afghanistan.