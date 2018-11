Theresa May om den omdiskuterte brexit-avtalen: – Vi vil forlate EU 29. mars 2019

UTENRIKS 2018-11-15T17:29:58Z

Statsminister Theresa May står på sitt, på tross av at syv politikere har trukket seg fra regjeringsapparatet i protest mot det omdiskuterte brexit-utkastet som ble lagt frem onsdag.

Publisert: 15.11.18 18:29 Oppdatert: 15.11.18 18:45

Storbritannias statsminister Theresa May er under hardt press både fra Parlamentet og sitt eget parti. Etter at syv medlemmer i hennes eget regjeringsapparat trakk seg i protest mot utkastet som er begynnelsen på skilsmissen mellom Storbritannia og EU torsdag, holdt hun ved 18-tiden norsk tid en pressekonferanse om den kaotiske situasjonen.

– Jeg er lei meg for at de har valgt å forlate oss, og jeg takker dem for deres tjenester, uttaler May under pressekonferansen i Downing Street i London.

– Å bygge et nytt forhold til EU er noe av det viktigste vi kan jobbe for. Min jobb er å sette nasjonens interesse først:

– Jeg tror med alle fibre i kroppen min at kursen jeg har staket ut er riktig. Dette er en brexit som leverer hva det britiske folket prioriterer, fortsatte May og understreket at avtalen som er lagt frem leverer det folket har stemt for, og er av nasjonens interesse.

Fakta om brexit: * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. * 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. * EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide. * 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU. * 14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet. * EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. * Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft. * 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. * Kilde: NTB.

– Kommer jeg til å gjennomføre dette? Ja.

May sto på tross av sterke protester mot avtalen fast på at hun ville fortsette slik hun har planlagt.

– Kommer jeg til å gjennomføre dette? Ja, sier May:

– Hvis vi ikke går videre med avtalen, vet ingen hvilke konsekvenser det får. Lederskap handler om å ta de riktige avgjørelsene, ikke de lette, fortsetter statsministeren.

Avtalen vil nå bli sendt til The House of Commons.

– Denne avtalen vil sikre en god fremtid for dette landet, sier May.

På spørsmål om hva hun tenker om den sterke kritikken og alle politikerne som har trukket seg svarer May:

– Folket vil se at det jeg og regjeringen har gjort, er å levere det vi har lovet til det britiske folket. Jeg skal gjøre min jobb med å skaffe den beste avtalen for Storbritannia. Deres jobb er å gjøre det beste for folket i sine valgkretser:

– De fleste i landet skjønner at dette ikke er lette forhandlinger, legger hun til.

På spørsmål om hun er forberedt på å splitte partiet, velger May å ikke svare.

– Mange i parlamentet sa i parlamentet i dag at det riktige er å bli værende i EU. Jeg mener det er feil. Vi vil forlate EU 29. mars 2019, fastslår statsministeren samtidig som hun avviser at det vil bli en ny folkeavstemning.

Syv har trukket seg

Torsdag har hele syv politikere i Mays regjeringsapparat trukket seg fra sine stillinger i protest mot utkastet . Deriblant brexitminister Dominic Raab, som mener avtalen skader den britiske økonomien og befolkningens tillit til demokratiet.

– Jeg har kjempet for en god brexit-avtale, men forslaget som ble lagt fram onsdag har to store og alvorlige mangler, sa Raab torsdag.

– For de første er betingelsene EU tilbyr en trussel mot Storbritannias integritet. For det andre kan vi ende i en innelåst situasjon, uten tidsbegrensning, der man ikke har innflytelse på lovbestemmelser eller avgjørelser som fattes, og uten mulighet til å komme ut, sier han i det første intervjuet etter avgangen.

Fem av dem som har trukket seg er regjeringsmedlemmer som opprinnelig stilte seg bak utkastet til avtalen onsdag kveld.

Miljøvernminister og brexit-tilhenger Michael Gove skal angivelig ha fått tilbud om å overta jobben som brexitminister, men avslo dette, melder London-avisen Evening Standard, ifølge CNN.

Gove har tidligere hatt flere statsrådsverv.

Ifølge BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg, har Gove fortsatt ikke fattet en beslutning om tilbudet om å overta som brexitminister. Det skriver hun på Twitter.

Theresa May sier under pressekonferansen torsdag kveld at hun ikke har utnevnt noen ny Brexit-minister enda.

Flere mistillitsforslag

En rekke politikere har torsdag erklært mistillit til Theresa May, etter at utkastet til en avtale som skal lede britene ut av EU ble lagt frem onsdag .

Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, er blant dem som allerede formelt har erklært mistillit til May som partileder.

I Rees-Moggs fotspor fulgte raskt den konservative politikeren Henry Smith og Sheryll Murray fra samme fløy, som begge erklærte på Twitter at de har mistillit til May torsdag.

Innen torsdag kveld hadde også Steve Baker, tidligere statssekretær for tidligere brexit-minister David Davis, levert inn mistillitsbrev. Brexit-tilhenger og medlem av den konservative fløyen, Nadine Dorries, skriver på Twitter torsdag kveld at hun leverte inn sitt mistillitsforslag mot May allerede for flere uker siden.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.

Rees-Mogg sa på en pressekonferanse torsdag at han regner med at det vil bli sendt inn 48 brev.

– Jeg er likevel usikker på hvor lang tid det vil ta, sa han.

Rees-Moggs offentlige motstand til May har vekket sterke reaksjoner fra flere innad i partiet, som kritiserer ham for mangel på lojalitet.