SNAKKER UT: Hillary Clinton mener at innvandringssaken har kastet bensin på bålet for populister på høyresiden, og ledet til valget av Trump og brexit. Foto: Patrick Semansky / AP

Clinton om innvandring: – Europa har gjort sitt

UTENRIKS 2018-11-22T19:31:48Z

Demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clinton mener at kampen mot populisme fra ytre høyre står om innvandring – og at Europa må innta en strengere linje overfor immigranter.

Publisert: 22.11.18 20:31 Oppdatert: 22.11.18 21:03

Clinton har innrømmet at hun sto målløs tilbake da hun tapte presidentvalget mot Donald Trump i 2016, i det hun selv har omtalt som et «knusende og ødeleggende slag ».

Nå sier den tidligere presidentkandidaten og førstedamen at innvandringsspørsmålet bidro til å hisse opp velgere, og at dette førte til både valget av Trump og seier for brexit tidligere det samme året.

For å stoppe det Clinton omtaler som en «økende trussel» fra ytre høyre-populisme, mener hun det trengs en tøffere tilnærming til innvandring, særlig i Europa.

– Jeg tror Europa trenger å få kontroll over immigrasjon, fordi det var dette som tente flammen. Hvis vi ikke håndterer migrasjonssaken nå, vil den fortsette å fyre opp det politiske samfunnet, sier Clinton til The Guardian.

– Må sende en klar beskjed

I et lengre intervju med The Guardian ber Clinton Europas ledere om å si klart og tydelig fra om at de «ikke lenger kan fortsette å ta imot og støtte».

– Jeg beundrer gavmildheten og medfølelsen hos ledere som Angela Merkel, men jeg tror det er rettferdig å si at Europa har gjort sitt. De må sende en klar beskjed: Vi kan ikke lenger ta imot og gi dere hjelp, sier Clinton.

Clinton er én av tre profilerte politikere fra sentrum-venstre The Guardian har snakket med , som har gått på nederlag i møte med populistiske krefter. The Guardian har i tillegg til Clinton intervjuet tidligere labour-statsminister i Storbritannia, Tony Blair, og tidligere statsminister for det demokratiske partiet i Italia, Matteo Renzi.

Mens Renzi tapte stort mot de italienske høyrepopulistene i Femstjernersbevegelsen i 2018, har Blair i ettertid av sin statsministerperiode blitt vitne til at arven har falt i grus gjennom brexit og det påfølgende kaoset.

Skadelig for demokratiet

De er alle av oppfatningen at innvandringssaken har skapt store problemer for det politiske sentrum i Europa og USA, og at det på sikt er skadelig for demokratiet.

– Jeg tror ikke populisme har nådd toppen. Etter mitt syn vil det først skje når sentrum kommer sterkere tilbake, sier Blair til The Guardian.

Blair har tidligere uttrykt bekymring for at Storbritannia skal forlate EU, og senest i høst sa den tidligere statsministeren at han fortsatt tror brexit kan stoppes. Han har også tatt til orde for at populisme både fra høyre og venstre side vil være skadelig for landet.

– Jeg tror oddsen er 50 prosent for at vi får en ny avstemning. Det er ikke noe flertall for noe forslag som statsministeren kan legge frem, sa Blair til Reuters i oktober.