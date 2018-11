«NEVER STOP EXPLORING» I et av John Chaus siste Instagram-innlegg, publisert i slutten av oktober, skriver han at han skal padle i tropene. Bildet er merket med emneknagger som #adventure og #neverstopexploring. Foto: PRIVAT

Amerikaner drept på forbudt øy

UTENRIKS 2018-11-21T18:49:36Z

Amerikaneren kan ha ønsket å drive misjonærvirksomhet da han oppsøkte den avsidesliggende og strengt forbudte øya øst for India. Menneskene som bor der skal være blant de mest isolerte i verden.

Publisert: 21.11.18 19:49 Oppdatert: 21.11.18 20:30

Amerikanske John Allen Chau (27) besøkte avsidesliggende North Sentinel Island da han skal ha blitt drept med pil og bue.

North Sentinel er en del av øygruppen Andamanene og Nikobarene, som ligger i Bengalbukten, øst for India . Den er hjem til sentineleserne, en liten urbefolkning som har motsatt seg kontakt med omverdenen, og som holdes skjermet. Øya er derfor forbudt, og Chau skal ha betalt lokale fiskere for å frakte seg dit ulovlig, og skal ha padlet det siste stykket på egen hånd.

– Fiskerne som satt igjen i båten så en pil treffe ham. Etterpå sa de at han ble tatt med lenger inn i jungelen og begravet, forteller Denis Giles til The Guardian .

Han er lokal journalist, og aktivist for urfolks rettigheter i området.

Ifølge New York Times skal Chau ha forsøkt å nærme seg øya flere ganger over to dager, og blitt skutt piler etter. Han skal ha forsøkt å gi urbefolkningen små gaver som en fotball, sakser og fiskesnøre.

– Det var et malplassert eventyr. Han visste definitivt at det var forbudt område, sier Dependra Pathak, politisjef på øygruppen, til avisen.

Indisk politi bekrefter at det er opprettet en drapssak med ukjente mistenkte, og at de syv som hjalp Chau til øya er pågrepet.

– Martyr

Flere omtaler Chau som en kristen misjonær, og ifølge New York Times ga han fiskerne som fraktet ham til øyen et langt brev, der det sto at «Jesus hadde gitt ham kraften til å reise til jordens mest forbudte steder.»

Skotske Neil MacLeod har uttalt seg til blant annet Daily Mail . Han sier han ble kjent med den drepte amerikaneren i 2015, da de ble kjent over kristen litteratur på en flytur, og diskuterte den forbudte øya.

– Han var klar over farene ved å reise dit, men jeg tror han kjente på et kall. Dette var noe han forberedte i tre år. Han var bestemt på å reise dit. Slik han så det skulle han hjelpe dem, sier han til avisen.

Chau selv har brukt uttrykket «Soli Deo Gloria» i sosiale medier, som er latin for Gud alene tilkommer æren .

Etter hans død la en venn av ham ut et bilde av de to på Instagram og skrev:

– Vår kjære venn John er gjort til martyr, drept med pil og bue. Det er en trøst å vite at du er med Herren, men vi vil savne deg.

Hemmelighetsfull stamme

Sentineleserne omtales som «verdens mest isolerte» av Survival International, en organisasjon som jobber for å skjerme de få gjenværende stammene som ikke har kontakt med omverdenen. De skal også være den siste stammen i verden som lever mer eller mindre som i steinalderen, selv om de er observert med redskaper laget av metallskrot som driver i land på strendene deres.

De er kjent for å forsvare seg aggressivt mot inntrengere utenfra, og i 2006 ble to fiskere drept etter at båten deres drev i land på øya. Da et helikopter fløy over øya for å se om stammen var rammet av tsunamien i 2004 ble helikopteret skutt etter med pil og bue.

I en indisk folketelling fra 2011 ble det hevdet at det bare var 15 gjenlevende medlemmer av stammen, men denne tellingen ble foretatt fra en båt.

Sosialantropologen T.N. Pandit anslår et sted mellom 80- og 100. Han har besøkt øya flere ganger.

I et intervju med Down to Earth kommer han med et tydelig forsvar for å la dem være i fred.

– Hvis det er matmangel deler de. Ingen sulter. Hvis de har mye mat holder de et gilde. Egoisme er ukjent. Klanene praktiserer monogami. Mangelen på klær betyr ingenting for dem, ettersom de tror at kroppen er en gave fra naturen og må behandles med respekt. Jeg romantiserer dem ikke som «edle villmenn», vi må bare sørge for at de får fortsette sitt levesett, sier han.