Her ser man deler av ubåten ARA San Juan, som lørdag morgen ble funnet på 920 meters dyp. Den argentinske marinen

Her ligger ubåten på havets bunn

UTENRIKS 2018-11-18T00:23:10Z

Den argentinske marinen har gått ut med bilder som viser deler av ubåten, som ble funnet ett år etter at den forsvant sporløst.

Publisert: 18.11.18 01:23 Oppdatert: 18.11.18 01:55

Nyheten mange pårørende hadde ventet på kom tidlig lørdag morgen: ARA San Juan var funnet på 920 meters dyp , omtrent 600 kilometer øst for den argentinske havnen Comodoro Rivadavia.

Ubåten ble funnet av en fjernstyrt miniubåt (AUV) fra det norske forskningsskipet «Seabed Constructor» . Skipet har blitt brukt i den omfattende leteaksjonen ledet av det amerikanske selskapet Ocean Infinity, som i høst ble hyret inn av den argentinske marinen .

Ifølge marinen imploderte ubåten på grunn av høyt vanntrykk, og sent lørdag kveld gikk de ut med bilder som viser deler av vraket (se billedgalleri øverst i saken).

Det er for lengst slått fast at ingen av de 44 i mannskapet om bord overlevde, selv om argentinske myndigheter så langt ikke har sagt om noen av de omkomne er funnet. Blant dem som mistet livet var landets første kvinnelige ubåtoffiser, Eliana Maria Krawczyk.

De pårørende er klare på at de ønsker at levningene etter deres kjære kommer til sin rett, samt at vraket heises opp slik at det kan granskes for å bidra til å unngå fremtidige ulykker.

– Hvis vi ikke får se det, får vi ingen avslutning. Vi kommer til å kreve at presidenten finner en måte å få dem ut på, for det er mulig, sier Yolanda Mendiola, som har mistet sønnen Leandro Cisneros (28).

– De sendte ham ut, og jeg vil at de bringer ham tilbake til meg, sier Luis Antonio Niz, som har mistet sønnen.

Men i skrivende stund er det høyst uklart hva som kommer til å skje med vraket.

Den argentinske forsvarsministeren Oscar Aguad erkjenner at de mangler teknologien og utstyret som trengs for å heise ubåten opp av vannet. Ifølge marinen vil det nå være opp til en føderal dommer å avgjøre hvorvidt det er mulig å berge deler av eller hele ARA San Juan.

Ettersom de mangler teknologien vil Argentina trolig bli nødt til å be om assistanse fra andre land, eventuelt betale Ocean Infinity eller et annet selskap for oppdraget. Det kan potensielt gjøre det vanskeligere å etterleve sparebudsjettet landets nasjonalforsamling nylig vedtok for å blidgjøre Det internasjonale pengefondet (IMF), skriver AP .

I en uttalelse til nyhetsbyrået AP sier Ocean Infinity-sjef Oliver Plunkett at det er opp til argentinske myndigheter å vurdere hva som skjer videre.

– Vi ville selvsagt vært glade for å kunne bidra i bergingsoperasjonen, men for øyeblikket konsentrerer vi oss om å få fullstendig oversikt over vrakområdet, sier han.











Pårørende av de 44 personene ombord på ubåten ARA San Juan på den argentinske marinebasen i Mar del Plata der ubåten startet sin ferd, etter de har fått nyheten om at ubåten er funnet.

Det amerikanske selskapet opplyser i en pressemelding sent lørdag kveld at fem selvstyrte, ubemannede miniubåter ble brukt i søket. Ifølge selskapet er miniubåtene i stand til å operere på opptil 6000 meters dyp. I de første meldingene lørdag morgen sto det at ubåten ble funnet på 800 meters dyp, men dette er nå rettet til 920 meter.

Om bord på det norske skipet var det et mannskap på omtrent 60. I tillegg var det tre offiserer fra den argentinske marinen, og fire pårørende.

