HÅNDTRYKK PÅ GRENSEN: Fredag møttes Nord-Koreas leder Kim Jong-un Sør-Koreas president Moon Jae-in og lovet å jobbe for atomnedrustning på Koreahalvøya. Foto: KOREA SUMMIT PRESS POOL / Korea Summit Press Pool

Nord-Korea stenger sitt atomtestanlegg: - Betyr ikke at de gir fra seg våpnene

Publisert: 30.04.18 01:16

FFI-forsker Halvor Kippe heller kaldt vann i årene på dem som tror at Kim Jong-uns løfte om å stenge atomtestanlegget gjør at landet gir opp sitt atomprogram.

Under fredagens toppmøtet mellom Nord- og Sør-Korea skrev ble det skrevet under på en fredsavtale og lovet å jobbe for atomnedrustning.

Kim Jong-un lovet at Nord-Korea skulle stenge landets anlegg for atomprøvesprengninger i Punggye-ri i mai.

Er trolig fornøyd

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Halvor Kippe sier til VG at løftet om å stenge testfeltet først og fremst må ses på som en gest i forbindelse med diplomatiet som pågår.

– Å stenge testfeltet betyr ikke at de gir fra seg våpnene sine. Det betyr heller ikke at de slutter å produsere dem, eller leveringsmidlene for kjernevåpen, altså missiler, sier Kippe, og fortsetter:

– Det betyr kun at de erklærer at de ikke vil foreta underjordiske tester der, uten at det nødvendigvis vil ta lang tid å reversere. Stoler de på våpendesignen sin, er ikke flere fullskala tester strengt nødvendig.

Nord-Korea har de siste månedene uttalt at de har fullført utviklingsfasen av sitt kjernevåpenprogram.

– Det er derfor absolutt trolig at de ser seg fornøyde med resultatene av de seks testene de har foretatt siden 2006, og at de nå har tiltro til sine våpendesign, sier Kippe.

– I god stand

Ifølge NTB mener enkelte utenlandske eksperter at deler av Nord-Koreas testanlegg uansett er ødelagt av tidligere prøvesprenginger og i ferd med å rase sammen.

Kim avviser at han kommer med løfter om å stenge et anlegg som allerede er ubrukelig og inviterer både eksperter og journalister til å bli med når de stenger fasilitetene.

– Som folk vil se når de kommer dit, så er det to tunneler der som er enda større. Og de er i god stand, sa Kim under fredagens toppmøte, ifølge Moons talsmann.

Kippe forteller at det gikk et betydelig ras i testfeltet i etterkant av den kraftige testen i september i fjor .

– Men anlegget har flere innganger til separate nettverk av tunneler, så det er ikke grunnlag for å slå fast at testfeltet som helhet er ubrukelig. Men det er ikke gitt at de ubrukte tunnelene gir nok overhøyde til så kraftige tester som testen i fjor, sier han.

Ikke første gang

Kippe forteller at Nord-Korea oppnådde viktige milepæler med sine tester de siste to tre årene før møtet mellom Kims søster Kim Yo Jong og Moon Jae-in under Vinter OL Pyeongchang .

– Det er ikke første gangen de går i forhandlinger om atomnedrustning, så vi får ikke ta resultatet for gitt. Det er mange premisser de gjerne krever for at de selv skal ruste ned.

I 2008 ble utenlandske observatører og journalister invitert til det nordkoreanske atomanlegget Yongbyon . Her ble et gammelt kjøletårn sprengt i lufta, og bildene ble kringkastet over hele verden.

Senere ble landets atomprogram startet opp igjen .