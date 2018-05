FENGSELSGJENGER: De tiltalte, flest menn, men også noen kvinner, har alle tilknytninger til ulike voldelige og rasistiske fengselsgjenger med navn som Aryan Circle, The Aryan Brotherhood of Texas, The Peckerwoods, The Soldiers of Aryan Culture og The Dirty White Boys. Foto: GETTY

57 rasister tiltalt for narkosalg og kidnapping

Publisert: 03.05.18 00:54

UTENRIKS 2018-05-02T22:54:01Z

WASHINGTON, D.C. (VG) De er medlemmer av gjenger som tror på hvite mennesker overdømme. Nå er de fengslet for salg av metamfetamin, kidnapping og tortur.

Av de 57 tiltalte gjengmedlemmene ble 42 arrestert i forrige uke på ulike steder nord i Texas. Ni satt allerede i fengsel for andre forhold, mens seks fremdeles er på frifot. Det melder Dallas Morning News .

De tiltalte, flest menn, men også noen kvinner, har alle tilknytninger til ulike voldelige og rasistiske fengselsgjenger med navn som Aryan Circle, The Aryan Brotherhood of Texas, The Peckerwoods, The Soldiers of Aryan Culture og The Dirty White Boys.

Aryan er engelsk for arisk, og dette er altså hvite nasjonalister som mener hvite mennesker er overlegne mennesker av andre hudfarger.

– Disse hvite nasjonalistene har lenge hjemsøkt våre lokalsamfunn og våre fengsler, sa statsadvokat Erin Nealy Cox på en pressekonferanse denne uken.

Torturerte offer

Ifølge tiltalen skal gjengmedlemmene har solgt metamfetamin fra minst oktober 2015 og frem til nå. Tiltalen knytter dem også til andre narkotiske stoffer, som heroin, samt til våpen.

Politiet har gjort beslag i 190 kilo metamfetamin, 31 ulike våpen og over 375.000 dollar, eller i overkant av tre millioner kroner, i kontanter.

I tillegg skal fire av de tiltalte i januar i år ha kidnappet en person de mente skyldte dem 600 dollar i narkogjeld. Vedkommende skal ha blitt holdt fanget og torturert i flere dager. De skal også ha satt en pistol mot hans hode og truet med å drepe ham.

– Til slutt klarte offeret så vidt å flykte med livet i behold, opplyser Nealy Cox, som mener gjengmedlemmene er villig til å gjøre hva som helst for å holde narkosalget vedlike.

Også USAs justisminister Jeff Sessions har uttalt seg i saken. Han er rasende på gjengmedlemmene.

– Ikke bare støtter disse hvite nasjonalistene en motbydelig og hatefull ideologi, de er også delaktig i alvorlig og voldelig organisert kriminalitet, skriver han i en pressemelding.

Forsøkte flykte

Minst en av de arresterte forsøkte å flykte da politiet skulle pågripe ham. Det endte med at han ble skutt. Mens han lå på sykehus for behandling skal en av agentene som pågrep ham ha sagt at han håpet de ikke kom til å møtes igjen. En annen agent skal ha fulgt opp med å si at han kanskje ikke vil overleve dersom de må pågripe han en annen gang.

– Det gjør kanskje ikke du heller, skal den tiltalte ha svart.

Agentene sier til Dallas Morning News at de tror han er villig til å drepe for å slippe unna dersom han blir forsøkt arrestert en gang i fremtiden.

De siste årene har myndighetene i Texas arrestert og fengslet totalt 89 hvite nasjonalister. De fleste av dem med tidligere dommer på rullebladet. Totalt har disse blitt satt i sammenheng med nesten 1000 kilo metamfetamin til en verdi av like under 10 millioner dollar, samt flere titalls våpen.

Men det er ikke bare hvite personer blant de arresterte denne gang. Noen av dem tilhører også den latinamerikanske gjengen Tango Blast.

– Det er tydelig at de kriminelle handlingene trumfer de tiltaltes rasistiske holdninger når de finner det nødvendig, sier statsadvokaten.

