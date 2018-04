CANADA GIR SIN STØTTE: Statsminister Justin Trudeau gikk ut på Facebook for å vise sin støtte til Syria-angrepet. Foto: LARS HAGBERG / AFP

Disse støtter Syria-angrepet

Publisert: 14.04.18 07:29 Oppdatert: 14.04.18 07:46

Både Jens Stoltenberg og Canadas statsminister har uttrykt sin støtte etter USAs, Frankrikes og Storbritannias koordinerte angrep mot Syria. Israels regjeringen mener angrepet var rettferdig.

– Canada fordømmer på det sterkest mulig vis bruken av kjemiske våpen i den siste ukens angrep i Øst-Ghouta, Syria , skriver Canadas statsminister Justin Trudeau .

– Canada støtter valget til USA , Storbritannia og Frankrike i å handle for å degradere Assad-regimets evne til å sette ut kjemiske våpen-angrep mot sitt eget folk. Vi vil fortsette å jobbe med være internasjonale partnere for å videre etterforske bruken av kjemiske våpen i Syria. De som står bak må settes til ansvar, skriver han.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg sier i en uttalelse at han støtter angrepet utført at de tre NATO-landene.

– NATO har konsekvent fordømt Syrias gjentatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale avtaler og normer. Bruken av kjemiske våpen er uakseptabelt, og de som står bak må stilles til ansvar, sier han i en pressemelding .

Han mener det vil redusere det syriske regimets mulighet til å gjøre lignende kjemiske angrep mot folket i Syria.

FNs generalsekretær António Guterres ber partene unngå enhver handling som kan forverre situasjonen for det syriske folket.

– All bruk av kjemiske våpen er avskyelig. Lidelsene de fører til er fryktelige. Jeg har gjentatte ganger sagt hvor dypt skuffet jeg er over at Sikkerhetsrådet mislyktes i å enes om en effektiv måte å ansvarliggjøre bruk av kjemiske våpen i Syria, sier Guterres.

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson uttrykker også sin støtte til angrepet ved å si at «verden er samlet i avsky over enhver form for bruk av kjemiske våpen, men spesielt mot sivile», skriver Sky News.