Trumps dobbeltgjenger går verden rundt

Publisert: 26.04.18 01:40

Dolores Leis Antelo har ikke mobiltelefon eller internett. Men hun ligner veldig mye på planetens desidert mest fotograferte mann.

Paula Vázquez jobber som frilansjournalist for regionsavisenn La Voz de Galicia nordvest i Spania. Da hun forrige uke intervjuet og fotograferte Antelo i kjøkkenhagen hennes i Nantón ante hun lite om oppmerksomheten som skulle komme de neste dagene.

Etter at hun postet dette blidet fra reportasjen på sin private Instagram-konto begynte ballen å rulle:

Det tok ikke lang tid før selveste Newsweek klinte til med «Woman who looks like Trump goes viral in Spain».

Da fikk bildet for alvor fart på Twitter, Instagram, Facebook og WhatsApp verden over.

Dolores selv tar det med knusende ro på hjemstedet i Cabana de Bergatiños:

– Jeg har aldri hatt noen interesse av å ha en mobiltelefon. Det er jentene mine som viser meg alt. De sier jeg kommer til å blir berømt på grunn av bildet, men jeg forstår ikke helt hvorfor, sier hun til La Voz de Galicia.

Men hun innrømmer at det er en viss likhet med den amerikanske presidenten.

– Det er nok på grunn av håret!

