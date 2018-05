ATOMVÅPENPROGRAM: Benjamin Netanyahu hevdet på en pressekonferanse i går kveld at landets etterretningstjenester skal ha funnet nye bevis på at Iran har fortsatt med et hemmelig atomvåpenprogram, til tross for atomavtalen som ble undertegnet i 2015. Foto: AMIR COHEN / X02077

IAEA: Ingen troverdige bevis på hemmelig iransk atomvåpenprogram

Publisert: 01.05.18 13:58

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tilbakeviser dermed påstandene fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at det foreligger nye bevis på et hemmelig iransk atomvåpenprogram.

IAEA mener det ikke finnes noen troverdige indikasjoner på at Iran har hatt et atomvåpenprogram etter 2009. Det har ikke blitt påvist noen som helst tegn til aktivitet i Iran som er relevant for utvikling av kjernefysiske eksplosiver.

Byrået avviser dermed gårsdagens påstander fra Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, som hevdet at landet har funnet nye bevis på at atomavtalen bygger på en bløff og at Iran har fortsatt med å utvikle et hemmelig atomvåpenprogram.

Han kom med en klar oppfordring til Donald Trump. Den amerikanske presidenten har uttalt at han innen 12. mai vil fatte en avgjørelse om han ønsker å skrote atomavtalen, eller ikke.

– Jeg er sikker på at han vil gjøre det rette for USA, for Israel og for verdensfreden, sa Netanyahu på pressekonferansen i går.

Europeiske nasjoner har lovet å opprettholde avtalen. Atomavtalen fra 2015, som ble inngått mellom Iran og stormaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og EU, legger begrensninger på Irans anriking av uran og åpner for internasjonale inspeksjoner av landet atomanlegg. Som gjenytelse ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

Også Israels tidligere leder for landets kontrollkommisjon av kjernevåpen, er ikke overbevist av Netanyahus påstander.

– Alt Netanyahu sa i presentasjonen sin var kjent, og han tok ikke for seg noe bevis som skulle tilsi at iranerne ikke opprettholder avtalen, sier Uzi Eilam til dpa .