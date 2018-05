STIGER OG STIGER: Dødstallet stiger i India. Det er blytunge forhold, som her hvor det høljer ned. Foto: - / AFP

Dødstallet nærmer seg 150 etter «superstormer» i India

NTB

Publisert: 04.05.18 10:05

Minst 143 mennesker er funnet døde etter at en rekke kraftige «superstormer» har herjet i India. Mer ekstremvær er i vente, og dødstallet vil trolig stige.

En kraftig sandstorm har så langt krevd 121 menneskeliv i Uttar Pradesh, Rajasthan, Uttarkhand og Punjab.

76 av dem har mistet livet i Uttar Pradesh, der vinder på opp mot 36 meter per sekund har blåst ned trær og bygninger. Lokale medier har meldt at så mange som 24 mennesker har omkommet i en enkelt landsby, Kheragarh ved Agra, byen det berømte monumentet Taj Mahal ligger i.

Tusenvis har i tillegg mistet hjemmene sine

Også Rajastan er hardt rammet. 39 personer er så langt meldt omkommet i den kraftige vinden som har ødelagt hus og revet med seg strømledninger og trær.

Samtidig har svært kraftig lyn- og tordenvær, med anslagsvis over 40.000 lynnedslag, ført til at 21 mennesker har omkommet sør i India .

Uværet har også ført til at tusenvis av mennesker har mistet hjemmene sine.

Uværet fortsetter

Indias meteorologiske institutt har meldt at det trolig blir mer uvær over et enda større område lørdag. Kraftig vind og tordenvær tar hvert år flere tusen liv i India, men dette uværet er ett av de verste i landet de siste tiårene.

Uværet fortsetter også i delstatene Telangana og Andhra Pradesh sør i India.

Andhra Pradesh ble tirsdag rammet av over 41.000 lynnedslag.

