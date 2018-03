ETTERFORSKER: FBI-agenter var på åstedet etter at en pakke eksploderte i et FedEx-postmottak i Sunset Valley i Texas tirsdag. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ny eksplosjon i Texas - politiet frykter seriebomber

Publisert: 21.03.18 01:41 Oppdatert: 21.03.18 02:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-21T00:41:01Z

En mann i 30-årene er skadet etter det som skal være nok en eksplosjon i byen Austin.

Lokale myndigheter bekrefter natt til onsdag norsk tid at mannen er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Det er foreløpig uklart om eksplosjonen har sammenheng med de tidligere pakkebombene.

Fra før har det gått av fem eksplosjoner siden starten av mars. Til sammen to personer er drept og fire alvorlig skadet. Politiet var tirsdag klare på at de mener det er en sammenheng, og advarte mot at det muligens er en «seriebomber» på ferde i den amerikanske delstaten.

– Vi tror at alle disse hendelsene kan knyttes sammen. Det sier vi på bakgrunn av spesifikasjonene til disse innretningene, sa fungerende politisjef i Austin, Brian Manley på en pressekonferanse.

Den siste eksplosjonen fant sted tirsdag morgen da en ansatt ble lettere skadet idet en pakke gikk av på et samlebånd i et FedEx-postmottak i Schertz. Ifølge amerikanske medier skulle pakken sendes til byen Austin.

Politiet fant også en pakke nummer to som var sendt fra samme person. Denne eksploderte ikke, og undersøkes nå av FBI.

VG kommer tilbake med mer