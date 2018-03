Theresa May krever svar fra Moskva – men ambassaden nekter

Publisert: 13.03.18 22:51 Oppdatert: 14.03.18 03:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-13T21:51:58Z

Storbritannias statsminister ga Moskva en frist til midnatt med å svare på hvordan eks-spion Sergej Skripal ble forgiftet på britisk jord. Men den russiske ambassaden i London vil ikke være med på leken.

Mandag denne uken sa Theresa May at giften som ble brukt i angrepet mot Sergej Skripal og datteren Julia er av typen Novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen mot slutten av den kalde krigen.

Hun sa at det er høyst sannsynlig at Russland står bak angrepet, og at Storbritannias utenriksminister har bedt den russiske ambassaden om en redegjørelse. Fristen er satt til midnatt, natt til onsdag, britisk tid.

Rundt to timer etter at fristen gikk ut hadde det fortsatt ikke kommet rapporter om at Russland har svart britene. Men skal vi tro tiraden de kom med timer i forveien er det lite som tyder på det.

I en rekke meldinger på sin offisielle Twitter-konto avviste den russiske ambassaden enhver befatning med forgiftningen. De var også klare på at May ikke kan forvente noe svar fra russiske myndigheter før Storbritannia overlever en prøve av giften som ble brukt i angrepet.

May vil vurdere sanksjoner

Meldingene repeterte uttalelsene fra den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov tidligere på dagen. Det russiske utenriksdepartementet har omtalt beskyldningene som en svertekampanje for å undergrave tilliten til Russland før sommerens fotball-VM.

Dersom Moskva unnlater å svare, vil May vurdere sanksjoner.

– Dersom responsen fra Moskva ikke er troverdig vil vi konkludere at handlingen innebærer en ulovlig bruk av makt av Russland mot Storbritannia, og jeg vil returnere hit for å legge frem hvilke sanksjoner vi vil respondere med, sa May mandag.

Ambassaden vektlegger at beskyldningene om at Russland står bak angrepet er grunnløse, og at ethvert forsøk på å innføre straffesanksjoner mot Russland vil bli møtt med respons.

I meldingene refererer ambassaden til FNs kjemivåpenkonvensjon, og krever at landene igangsetter en felles etterforskning av angrepene i tråd med konvensjonen.