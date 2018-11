TILTALT: Robert Bowers er tiltalt for 44 punkter, deriblant hatkriminalitet og drap. Foto: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jødisk sykepleier behandlet mannen bak synagoge-angrepet

UTENRIKS 2018-11-06T06:46:31Z

– Jeg er sikkert på at han ikke hadde noen idé om at jeg var jødisk, skriver sykepleieren som behandlet Robert Bowers 15 minutter etter massakren, på Facebook.

Publisert: 06.11.18 07:46

Den jødiske sykepleieren Ari Mahler sier nå at han ikke «har sett noe ondskap» i Bowers, mannen som står bak drapet på 11 jøder i den amerikanske byen Pittsburgh.

Bakgrunn: Dette vet vi om mannen bak synagoge-angrepet

Bowers ble selv skadet i angrepet og derfor sendt til sykehus for behandling. En av sykepleierne som ble satt til å behandle ham, var altså jødiske Mahler, som sier at han ikke fortalte Bowers om sin religiøse bakgrunn.

– Hvorfor takke en jødisk sykepleier når du 15 minutter tidligere hadde skutt meg i hodet uten anger? Jeg sa ikke et ord til han vedrørende min religion. Jeg ville at han skulle føle medfølelse. Jeg valgte å vise ham empati. Jeg følte at den beste måten å hedre ofrene hans på, var å bevise ham feil, skriver han på sin Facebook-profil.

Mahler skriver også i innlegget at han selv har følt antisemittisme på kroppen da han vokste opp.

– Jeg fant tegninger på pulten av familien min som ble tvunget inn i gasskamrene, hakekors som ble tegnet på skapet mitt og lapper dyttet inn i det hvor det sto; «Dø jøde. Elsk, Hitler», skriver han innlegget.

Mahler skriver videre at angrepet ikke kom som noen overraskelse.

– Skyteepisoden sjokkerte meg ikke. For å være ærlig så er det bare tid før det neste skjer. Historien motsier at ting vil endre seg. Mitt hjerte banker etter forandring, men dagens klima fostrer ikke omsorg, toleranse eller høflighet, skriver han.

Bowers har blitt tiltalt for 44 punkter , blant dem hatkriminalitet og drap, men nekter straffskyld.

32 av disse kan gi dødsstraff, ifølge CNN , noe statsadvokat Scott Brady har varslet at han vil legge ned påstand om.