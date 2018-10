FINNER RESTER: Ingen personer er funnet etter styrten, men redningsmannskaper har funnet flere rester. Foto: Tatan Syuflana / TT NYHETSBYRÅN

Flyekspert etter styrt: Ikke mindre trygt å fly med lavprisselskaper

Flyekspert Espen Andersen sier at det ikke er noen grunn til å tro at selskapet som var involvert i ulykken, Lion Air, er noe farligere å fly med enn andre selskaper.

– Hva som har skjedd, er det ingen som vet. Det er uhyre sjeldent med flyulykker og ingen grunn til å spekulere i noe eller tro noe, før man finner årsaken til ulykken.

Det sier flyekspert Espen Andersen, som er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI i Oslo , til VG.

Det var tirsdag morgen at passasjerflyet som skulle fly fra Jakarta til Pangkal Pinang i Indonesia styrtet. Flyet hadde ifølge den indonesiske katastrofeberedskapen 181 passasjerer, inkludert et barn og to babyer, og åtte ansatte om bord.

– Prøver å finne ferdskriveren

Indonesiske redningsmannskaper mener det er sannsynlig at alle de 189 personene om bord omkom da et passasjerfly styrtet i havet mandag morgen.

– Det de kommer til å gjøre nå er å prøve å finne flere deler av flyet, ikke bare vrakgods. Det ligger på 35 meters dyp, så de må sende dykkere. De håper å finne ferdskriveren (den svarte boksen som inneholder tekniske data) og taleregistratoren, som har stemmeopptak fra cockpit. En flyhavarikommisjon vil gå gjennom dette og, hvis mulig, finne ut årsaken til styrten slik at det ikke skjer igjen.

Det forteller Andersen, som også sier at det er ingen grunn til å slutte å fly etter denne ulykken.

– Det å fly er betydelig sikrere enn nesten alt annet man gjør, selv med denne ulykken. Flybransjen er en bransje som har en sikkerhetsrecord som er vanskelig å tro, det er veldig trygt. Det er heller ingen grunn til å tro at det er farligere å fly i Indonesia enn i andre land, og det er ingen grunn til å tro at det er farligere å fly med Lion Air enn andre selskaper. Ulykkene er så sjeldne at man ikke kan behandle de statistisk.

Andersen: Lavprisselskaper ekstremt nøye med sikkerhet

Det var et fly av typen Boeing 737 MAX 8 som styrtet. Flyet brukes av Norwegian på langdistanseflyginger, og 737-serien er de passasjerflyene som det er solgt mest av i historien. Den første varianten fløy i 1967. Ifølge Reuters, som siterer Lion Air-sjef Edward Sait, hadde flyet hatt tekniske problemer på flygningen før, men dette var rettet opp.

Og selv om Lion Air er det nest største lavprisselskapet i Sørøst-Asia, er det like sikkert og trygt å fly med som alle andre, sier Andersen.

– Flere av de selskapene er mer nøye med sikkerheten enn de dyre selskapene. Om et Ryanair-fly styrter, vil alle si at det er et lavprisselskap. Men flyselskap som Wizz Air (et ungarsk lavprisflyselskap) er ekstremt nøye med all sikkerhet, mer enn noe annet selskap. Nettopp fordi det ved en ulykke da vil stilles spørsmål om ulykken skyldes at de er lavprisselskap.

Ekspert: Prisen påvirker ikke flysikkerheten

Flysikkerhetsekspert Hans Kjäll sier det ikke finnes noen sammenheng mellom billettpris og flysikkerhet. Ifølge den svenske flysikkerhetseksperten finnes det derimot forskjeller i flysikkerheten mellom ulike deler av verden.

– Vi har sett på lavprisselskaper, men det finnes ingen slike enkle sammenhenger mellom lav pris og dårlig flysikkerhet. Sikkerheten er ulik i ulike regioner, sier han.

Asia skal være et sikkert kontinent å fly i, med unntak av Indonesia. Indonesiske flyselskap har tidligere vært bannlyst fra å fly til både Europa og USA.

– I Asia er sikkerheten høyere i de østre delene, men unntaket er Indonesia, som har hatt mange ulykker, forteller han.