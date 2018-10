SØNNEN FORSVANT: Etter 31 år ble Lyneth Mann-Lewis forrige uke gjenforent med sønnen sin, som ble kidnappet i 1987. Her sammen med andre familiemedlemmer på en pressekonferanse i Toronto. Foto: Tijana Martin/The Canadian Press/AP

Fant kidnappet sønn etter 31 år

UTENRIKS 2018-10-30T00:48:20Z

Canadiske Lyneth Mann-Lewis ga aldri opp. Forrige uke ble hun gjenforent med sin nå 33 år gamle sønn, som hadde vokst opp i USA med nytt navn og i den tro at moren var død.

Publisert: 30.10.18 01:48

– Jeg klemte ham og presset ansiktet hans mot meg for å kjenne etter om han virkelig var ekte. Jeg tok på han og sa: «Herregud, babyen min».

Slik åpnet hun pressekonferansen i hjembyen Toronto mandag. Da hadde det gått 31 år siden hennes 21 måneder gamle sønn ble kidnappet av barnefaren.

Skiftet navn

Ifølge politiet skal Allan Mann Jr. ha tatt med seg sønnen, som han hadde mistet omsorgsretten for, over grensen til USA den 24. juni 1987, og bosatt seg i Connecticut. Der skal han ha fikset falske identifikasjonspapirer til dem begge i tillegg til å kjøpe falske fødselsdokumenter, skriver ABC News .

Sønnen skal etter hvert ha fått beskjed om at moren døde like etter at han ble født, opplyser politiet.

Men noen i familien til Mann vill det annerledes og kontaktet etter hvert amerikanske politimyndigheter.

«Sønnen din er i live»

Etter flere år med etterforskning ble saken etter hvert nøstet opp, og i forrige uke ble 66 år gamle Mann pågrepet. Kort tid etterpå fikk Lyneth Mann-Lewis telefonen hun har ventet på hele livet.

– Ordene «Sønnen din er i live, vi fant ham» tok helt pusten fra meg. Den endeløse bekymringen er endelig over.

Dagen etter satt hun seg på et fly til USA for å møte sønnen. Barnefaren kan nå vente seg å bli utlevert til Canada.

– Jeg håper dette kan hjelpe alle familier som leter etter sine barn og kjære til å aldri gi opp. Jeg er et bevis på at man aldri skal gi opp. Vær tålmodig og vær sterk, og tro på at alt er mulig, sa Mann-Lewis.