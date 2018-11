FÅR HJELP: Barna står tålmodige i kø for å få nødvendige hygieneartikler til den lange reisen mot USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG på innsiden av migrant-karavanen: Barna som reiser mot Trumps soldater

JUCHITÁN, MEXICO (VG) Barna står i en lang rekke og venter. Ikke på godteri eller annen moro – men på hygieneartikler for å fortsette den brutale ferden mot USA.

I starten av rekken står hjelpeorganisasjoner og frivillige og deler ut gjennomsiktige plastposer med våtservietter, såpe, tannkrem og tannbørster.

Solen steker på den blå himmelen. De er utmattede etter å ha reist i flere uker, men det er ingen barnegråt å høre.

Dette er barna i migrantkaravanen som ble Donald Trumps viktigste sak før tirsdagens kongressvalg .

VG tilbringer to dager med migrantene i Juchitán i Mexico, et område som mistet 37 av sine egne i et jordskjelv som målte 8,1 på Richters skala for et drøyt år siden.

Derfor har de ekstra sympati med immigrantene fra Sentral-Amerika. Her får de mat, klær, medisiner og hvile, før de fortsetter reisen mot Texas, cirka 1500 kilometer unna, hvor Trump har mønstret mer enn 5000 soldater.

De fleste i karavanen – nå nede i cirka 3500 migranter – er tilsynelatende sunne, friske gutter og menn som drømmer om en jobb og et nytt liv i USA .

Men VG ser og møter også hundrevis av barn og babyer. De sover utendørs og risikerer sykdommer og dehydrering i den intense varmen.

På betonggulvet inne i byens tidligere busstasjon blir en nyfødt baby ammet av sin mor.











SOVER PÅ BAKKEN: 27 dager gamle Rachel i mammas trygge hender. De fleste i migrantkaravanen er unge menn, men det er også hundrevis av barn og babyer her. Thomas Nilsson / VG

Hun er bare 27 dager gammel. Hun heter Rachel.

USAs president påstår at Rachel og andre barn og mødre er plassert her av venstrevridde aktivister som vil skjule karavanens egentlige innhold: Kriminelle gjengmedlemmer og andre «dårlige folk» som skal invadere USA.

– Rachel var 19 dager gammel da vi dro fra Retalhuleu i Guatemala, sier mamma Yesenia Estrada (23) og pappa Ernesto Martinez (27). Med seg har de også sine to andre døtre, Natalie (6) og Lindsay (4).

De hopper på busser når de får sjansen. Humanitære organisasjoner prøver å skaffe skyss til mødre med barn og de flere titalls gravide.

Lokalbefolkningen stiller også opp, med pickuper og små lastebiler. Det er korte etapper hver dag. De må nemlig vente på dem som blir tvunget til å gå.

Yesenia og Rachel får stort sett transport. Pappa Ernesto går med de to eldste døtrene i barnevogn.

– Barna vet egentlig ikke hva vi gjør. De tror bare vi er ute på en litt lengre tur. Min kone og jeg vil bare gi våre døtre et bedre liv, sier Ernesto, som mistet jobben sin i Guatemala.

De hørte om karavanen på Facebook. Selv en 19 dager gammel baby kunne altså ikke stoppe dem fra å rømme fra et land hvor de ikke ser noen fremtid.

Nå er de på vei mot et land med en president som ikke vil ha dem.

– Vi har fått med oss litt av nyhetene. Men vi håper fortsatt, med Guds hjelp, at vi kan søke asyl og at presidenten (Trump) skjønner hva vi har vært gjennom.











TÆRER PÅ: Dette lille barnet hviler seg etter en lang dag på reise. Det er fortsatt 150 mil til målet, som er USA. Der er de ikke ønsket av president Trump. Thomas Nilsson / VG

Alle VG snakker med, sier at de har til hensikt å søke asyl på lovlig vis ved grensen, hvis de kommer seg dit i løpet av de neste ukene. Men mange kommer til å gi opp lenge før den tid. Halvparten i karavanen har allerede kapitulert.

Og rundt 1500 av de 7000 i karavanen – som startet i Honduras 12. oktober – har sagt ja til Mexicos tilbud om visum.

På gulvet ligger halvannet år gamle Meyliln helt slått ut. Mamma Lucia (30) sitter nærmest apatisk ved siden av. De har reist fra San Pedro Sula i Honduras. Nå er datteren blitt syk.

Hun har trolig fått bronkitt, sier barnelegen Manuel Valenzuela (49), som på en av sine hyppige sjekkrunder oppdager jenta i den enorme menneskemengden. Han får båret henne inn i den spartanske sykestuen.

Legen har amerikansk statsborgerskap og har sin egen praksis i El Pasos i Texas. Denne uken jobber han frivillig som medisinsk ansvarlig for migrantkaravanen.

Når den stopper for dagen, starter hans oppdrag. Han rekker ikke å behandle alle. Likevel kom takknemlige migranter med middag til ham kvelden før.

– Karavanen er sterk. Menneskene her har som mål om å forbedre livene til seg selv og sine barn, sier Valenzuela, før han viser Lucia hvordan hun skal bruke pustemaskinen på sin hylende datter.

Barnelegen forteller at de tas imot med åpne armer i by etter by.

– Men migrantene er slitne. De går en usikker fremtid i møte, sier legen, som er kritisk til Trump.

– Det er en fantastisk, berikende opplevelse å være her, og de burde ikke blitt stemplet som kriminelle, røvere og kidnappere. Det er ikke sant. Ordene som kommer fra presidenten er veldig uansvarlige. Det er ikke menneskelige ord. Jeg sier ikke at USA skal ta imot alle. Men ikke behandle dem som kriminelle.

Politimannen Antonio de Jesus (28) går rundt i leiren i fullt beskyttelsesutstyr – selv om det er over 30 varmegrader.

Han er sendt hit fra det føderale politiet i Mexico by.

Han har vært sammen med migrantene den siste uken. Da vi spør om det var noen episoder å rapportere om fra kvelden før, etter at mørket senket seg, rister han bare på hodet.

– Alt går fredelig for seg. Migrantene holder sammen. Men det er mange barn som lider. Det er tøft å se på, sier han.

På utsiden av busstasjonen kommer 32 år gamle Karen Lorena Pérez smilende med vått, mørkt hår. Hennes bror passer barna Leonel (11), Yaser (10), Yair (4) og Maria José (2) mens hun selv har fått seg en etterlengtet dusj i et skur inne i det lille lokalsamfunnet La Joya.











SOVER UTENDØRS: Karen Lorena Pérez har tatt med seg de fire barna på reisen. Hun får hjelp av sin bror. Thomas Nilsson / VG

De fleste i karavanen er fra Honduras, Guatemala og El Salvador, men denne familien på seks har reist fra Matagalpa i Nicaragua.

– Det er ikke noe mat i Nicaragua. Ikke noe arbeid. Og jeg er alenemor med fire barn, sier Karen, som vil søke asyl i USA.

Hun vil gjerne høre om den pågående politiske diskusjonen i landet hvor det nå blir sendt 5200 soldater til grensen i «Operasjon Trofast Patriot» for å skremme henne og andre i karavanen.

– Jeg trenger informasjon for å vurdere om det er verdt å forsøke å komme inn i landet. Vi vil ikke komme til et sted som ikke vil ha oss.

Inne på busstasjonen slår 19 år gamle Gerson Yonaliz Hernandez fra Copan i Honduras bokstavelig ut håret. Afrokrøllene står ut i den massive folkemengden. Det kritthvite smilet også.

Gerson dro fra jobben som søppeltømmer i voldsherjede Honduras da kriminelle gjenger drepte onkelen hans. Det var onkelen og tanten som oppdro og tok vare på Gerson, som ble forlatt som liten gutt av sin mor.

– Nå vil jeg skape meg et liv i USA. Jeg vil studere og lære engelsk godt, sier 19-åringen, som forteller at «jeg aldri har gått så mye i mitt liv» som nå.

Da han hører om Trumps karakteristikker av dem, er svaret kort:

– Det er ingen terrorister her.