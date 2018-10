FORSVUNNET: Jamal Khashoggi avbildet i desember 2014. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP

CNN-kilder: Saudi-Arabia planlegger å innrømme journalistdrap

UTENRIKS 2018-10-15T20:09:08Z

Ifølge to CNN-kilder forbereder Saudi-Arabia en rapport der det heter at Jamal Khashoggi døde som følge av et feilslått avhør og at hensikten var å bortføre ham fra Tyrkia.

NTB

Publisert: 15.10.18 22:09 Oppdatert: 15.10.18 22:40

Den ene kilden uttaler til CNN s journalist at rapporten trolig vil konkludere med at operasjonen ble utført uten innsyn og uten klarsignal fra høyere hold, og at de involverte skal stilles til ansvar.

Den andre kilden opplyser ifølge CNN at rapporten ennå ikke er ferdig og at ting kan bli endret underveis.

Kort tid etter CNNs sak meldte Al Jazeera mandag kveld at tyrkiske etterforskere har funnet bevis som støtter mistanker om at Khashoggi ble drept i konsulatet.

– Påtalemyndighetens kontor opplyser til oss at de har funnet bevis som støtter deres mistanker om at Jamal Khashoggi ble drept inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Dette er et betydelig skritt framover etter flere dagers uten bevegelser, sier Al Jazeeras journalist Jamal Elshayyal.

Tyrkiske etterforskere startet mandag kveld søk i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul som ledd i etterforskningen av Jamal Khashoggis forsvinning .

Søndag diskuterte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Saudi-Arabias konge Salman forsvinningen for første gang. Diskusjonen skal blant annet ha omhandlet spørsmålet om å opprette en felles arbeidsgruppe for å utrede omstendighetene rundt forsvinningen.

Den saudiarabiske journalisten og dissidenten Jamal Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn på konsulatet 2. oktober for å ordne noen dokumenter.

Khashoggi har skrevet kommentarartikler i Washington Post med kritikk av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Han har bodd i selvvalgt eksil i USA siden i fjor, men har tidligere jobbet som journalist i hjemlandet og som rådgiver for saudiarabiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter mener han ble torturert og drept inne på konsulatet, noe Saudi-Arabia så langt har benektet.