California: Elev etterforskes for å ha servert klassekamerater kjeks med aske fra besteforelder

UTENRIKS 2018-10-17T11:24:13Z

Politiet i Sacramento i California forteller at de aldri har vært borti lignende.

Publisert: 17.10.18 13:24

«Vi gjør ting annerledes» er DaVinci high school sitt motto, men skolen er neppe fornøyd med en av elevenes angivelige alternative kjeksoppskrift.

CBS Sacramento skrev mandag om at en elev etterforskes av politiet etter mistanke om at han har servert minst ni medelever kjeks som var tilsatt en av besteforeldrenes aske.

Ingen syke

Politiet sier til nyhetsnettstedet at de også etterforsker en annen elev for å ha vært involvert i den morbide hendelsen, og at de jobber med å få bekreftet dette.

– Dette er så utradisjonelt, det krever mer undersøkelser, sier overbetjent Paul Doroshov i Davis-politiet.

Han forteller at det så langt ikke er meldt om at noen av elevene som skal ha spist kjeksen er blitt syke. Han medgir at det er første gang en slik sak dukker opp.

– Dette er en merkelig sak, sier han.

Anklagene kommer fra elever selv, og kjeksen er foreløpig ikke testet.

Skolen kommenterer ikke historien

Nettstedet FOX 40 siterer en anonym elev ved skolen på at den mistenkte eleven selv skal ha sagt at det var aske fra besteforelderen i kjeksen for to uker siden. Politiet bekrefter at historien stemmer.

Skolen selv har tirsdag sendt ut et skriv til foreldrene, som CBS siterer. De skriver at saken har fått voldsom medieoppmerksomhet, men at prioriteten ligger på å ivareta elevene.

– Historien som sirkulerer i mediene kan jeg ikke kommentere, men la meg være klar på at det ikke er noen helserisiko på skoleområdet eller for noen av elevene våre, skriver rektor Tyler Millsap i brevet.

– Involverte er angrende

Videre står det at de tar alle anklager om urett alvorlig, og at de utfører undersøkelser eller involverer politiet dersom det er behov for det.

– Når vi finner ut at urett er begått, bruker vi disiplinære metoder så vel som korrigerende metoder for å bøte på skaden innenfor skolesamfunnet. I denne saken, så vel som i alle saker, jobber vi med alle parter involvert, inkludert eleven vår sin familie, står det.

– Jeg kan si at dem som er involvert er angrende og dette er nå en personlig familiesak og vi ønsker å respektere privatlivet til familiene som er involvert, avsluttes skrivet.