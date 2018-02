SEND DEM HJEM: Forsvarsminister James Mattis (til høyre) og NATO-sjef Jens Stoltenberg diskutere blant annet fangehåndtering i Irak under NATOs ministermøte. Foto: JOHN THYS / AFP

USA vil returnere fremmedkrigere til hjemlandet. Men Norge sier nei

Publisert: 15.02.18 18:37 Oppdatert: 15.02.18 20:38

BRUSSEL (VG) USA vil at hjemlandene skal ta tilbake flere hundre fremmedkrigere som sitter i midlertidige leire i Irak og Syria. Men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier nei for Norges del.

– Skulle norske soldater sette livene sine i fare for å hente dem ut? Det er helt uaktuelt. De har kriget på vegne av verdens verste terrororganisasjon, sier Bakke-Jensen til VG.

Kjenner ikke til nordmenn

Han presiserer at norske myndigheter ikke har noen indikasjoner på at det sitter nordmenn der, og at spørsmålet derfor er hypotetisk, i alle fall i øyeblikket.

Men USA forsøker nå å appellere til landene i koalisjonen mot IS om å ta «sine» fremmedkrigere hjem igjen.

Den samme appellen gjentok USAs forsvarsminister James Mattis på NATOs forsvarsministermøte:

– Det er hundrevis av fanger der, som ikke så villig til å kjempe til døden lenger. Vi har dem i midlertidige leire. Jeg har tatt opp dette slik at alle allierte er klar over det, men vi løser ikke dette på 24 timer, sa Mattis på en pressekonferanse i NATO torsdag.

– Vi må finne kollektive og individuelle løsninger på dette, la han til.

Ikke til Guantánamo

Tidligere denne uken sa Mattis at det var helt uaktuelt å sende de fangede fremmedkrigerne til den amerikanskeide fengselet i Guantánamo på Cuba, dit USA fraktet hundrevis av mistenkte terrorister under krigen i Afghanistan, og etter angrepet mot USA 11. september 2001.

I dag skal det være 41 fanger igjen i Guantánamo, mot 700 på det meste.

Fjernes fra slagmarken

– Vi må være sikre på at fremmedkrigerne fjernes fra slagmarken og at de ikke dukker opp et annet sted, sier James Mattis.

Frank Bakke-Jensen sa til norsk presse onsdag at fremmedkrigerne må forholde seg til rettsinstansene i Syria og Irak.

– Veien videre nå er bygge sivile institusjoner i Irak. og i Syria når landet er stabilisert. Da kan det på selvstendig grunnlag føres rettssaker mot dem innenfor akseptabel internasjonal lovgivning, sier den norske forsvarsministeren.

100 har vært der

Om lag 100 personer fra Norge har reist ut for å slutte seg til ekstremistgruppen IS, ifølge NTB.

Av disse er rundt 20 døde, mens 40 har returnert til Norge. Status er ukjent for de siste 40 personene, men PST, Politiets sikkerhetstjeneste, regner med at disse fortsatt befinner seg i Syria og Irak.

Forsvarsbudsjettene vokser

James Mattis var langt mildere overfor sine NATO-allierte enn han var under «tordentalen» for ett år siden. Da han sa at USA ville reagere knallhardt mot land som ikke tar sin del av de felles forsvarsutgiftene i alliansen.

Nå sier han seg fornøyd med at landenes bruk av penger til forsvar øker.

– Vi har gjort mange store fremskritt. Vi har levert på generalsekretær Stoltenbergs initiativ om å modernisere alliansen. Vi hadde den største veksten i forsvarsutgifter målt mot BNP på et kvart århundre. Men som Stoltenberg sier: Mye gjenstår å gjøre, sa Mattis.

