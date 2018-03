VENNER: Benjamin Netanyahu nyter å være sammen med Donald Trump og venner i USA. På hjemmebane er strammer nettet seg rundt den israelske statsministeren. Korrupsjonsanklagene blir stadig flere og alvorligere. Foto: REUTERS

Krise for Netanyahu - eks-medarbeider skiftet side

Publisert: 11.03.18 09:17

2018-03-11

Mens Benjamin Netanyahu ble hyllet i Washington denne uken, tok korrupsjonssaken mot ham hjemme i Israel en dramatisk vending. Hans egen tidligere nære medarbeider samarbeider nå med påtalemyndigheten.

Anklagene mot Israels statsminister har versert i flere år. Netanyahu er notorisk kjent for å balansere på en stram line i økonomiske saker. Privat og offentlig. På folkemunne sies det at han også i yngre dager alltid lot sine venner og bekjente betale restaurantregninger. «Bibi» bidro aldri.

I Netanyahus politiske karriere har justismyndighetene ved flere anledninger vært opptatt av gaver Netanyahu har mottatt, og private tjenester som myndighetene har måttet betale for. Men det har blitt med anklagene, av mangel på bevis. Ryktene om den skjødesløse omgangen med hva som er «mitt og ditt» har ligget klistret til den israelske statsministeren i flere tiår.

Alvorlige anklager

Men nå er det virkelig alvor.

Da Benjamin og Sarah Netanyahu forlot Israel forrige helg kom de begge direkte fra et fem timer langt politiavhør.

Det er fire hovedsaker som kan ende opp med domfellelse, sparken og fengselsopphold for den israelske statsministeren. For en snau måned siden anbefalte israelske politietterforskere at Netanyahu ble satt under tiltale.

Netanyahyu skal ha mottatt dyre gaver fra to milliardærer, Hollywood mogulen Arnon Milchan, og den australske forretningsmannen James Packer. Til gjengjeld skal den israelske statsministeren ha sørget for at de to fikk tilgang lukrative forretningsavtaler.

Forlovet med Mariah Carey

Israelsk presse skriver at James Packer tidligere var forlovet med stjerneartisten Mariah Carey. Han skal også ha sørget for at Netanyahu-ekteparets eldste sønn, Yair, fikk flere gratis flyreiser og opphold på fem-stjernes hoteller. Det samme skal hele Netanyahu-familien ha fått, samt gratisbilletter til en av Careys konserter.

Gavene besto, foruten alle reisene, i dyre sigarer, champagne, smykker i bursdagsgave til Sarah Netanyahu. «Dette var gaver som var bevis på et godt vennskap», skal Netanyahu har forklart.

Statsministeren skal ha kjøpt seg god omtale i storavisen Yedioth Ahronot ved politisk å legge hindringer i veien for en rivaliserende avis. Det er det justismyndighetene kaller bestikkelser, svindel og grovt tillitsbrudd.

I en politirapport påstås det at «forholdet mellom statsministeren og den israel-fødte, Arnon Milchan, skal ha vært av kriminell karakter og ikke et uskyldig forhold mellom venner», skriver den israelske avisen, Haaretz.

Listen over alle anklagene mot Benjamin Netanyahu er lang som et vondt år, men det som gjør saken ekstra ille for den israelske statsministeren, er at flere av hans nære medarbeidere har «hoppet av», og opptrer som vitner for politietterforskerne, og kan bekrefte mange av anklagene.

Dagen etter at den israelske statsministeren landet i USA, serverte den Netanyahu-kritiske delen av israelsk presse «bomben» de hevder kan være spikeren i kista for Netanyahu.

«Spindoktor» arrestert

Da ble det klart at statsministerens tidligere spindoktor, Nir Hefetz, har byttet side, og nå er etterforskningsledelsens kronvitne i korrupsjonsanklagene mot sin tidligere sjef.

Hefetz skal ha vært sentral i å ordne avtaler, true, fikse og sørge for at offentligheten ble holdt på avstand.

For sin rolle ble Nir Hefetz fengslet og siktet for bestikkelser og for å ha hindret etterforskningen i en stor korrupsjonssak. Hefetz skal imidlertid ha sikret seg mot tiltale ved å inngå en avtale med påtalemyndigheten. Han skal få immunitet mot å fortelle alt han vet, og har gjort på vegne av Benjamin Netanyahu.

Saken tidligere «spindoktor», Nir Hefetz er ventet å kunne kaste lys over er den, hvor det påstås at statsministeren ga store økonomiske fordeler til sjefen for telekomselskapet, «Bezeq», Shaul Elovitch, i bytte mot god og ukritisk omtale på selskapets populære nettsted, Walla.

Netanyahu har forklart av det kun dreide seg om en sak av ren forretningmessig karakter og med juridisk bistand.

Denne uken er Israels statsminister Benjamin Netanyahu i sitt andre hjemland, og slipper å bli konfrontert med de alvorlige anklagene. Men anklagene og den alvorlige saken mot han forsvinner ikke.

Netanyahu er av vittige tunger ofte omtalt som «amerikaneren» fordi han tilbrakte ten-årene i USA, utdannet seg ved det prestisjetunge universitetet MIT i Boston, og tjenestegjorde ved den israelske ambassaden i Washington som ung diplomat.

«Amerikaneren Bibi»

Derfor føler den israelske statsministeren seg på hjemmebane hver gang han lander i USA, og spesielt nå for tiden etter at han har funnet en bestevenn i Det hvite hus. Netanyahu og Donald Trump har møttes fem gang. Og lovordene om hverandre sitt løst.

Benjamin Netanyahu opplevde en stor utenrikspolitisk seier da Donald Trump før jul i fjor, fortalte verden av USA ville flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Til jubel og glede for Netanyahu og brorparten av den israelske befolkningen.

Og til tilsvarende forferdelse og kritikk fra muslimske land, FN og i store deler av den vestlige verden.

Nå drømmer Benjamin Netanyahu om å få besøk av Donald Trump av 14. mai. Da er staten Israel 70 år og den amerikanske presidenten har antydet av det da ville passe bra å åpne den amerikanske ambassaden i Jerusalem.