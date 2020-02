Ukrainas president: Lydopptak beviser at Iran visste om nedskytingen

Ukrainas president Volodymir Zelensky hevder at pilot-opptak beviser at iranske myndigheter visste umiddelbart at det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned.

Det melder nyhetsbyrået Reuters mandag kveld.

Alle de 176 menneskene ombord Ukrainian International Airways flight 752 omkom da flyet krasjet rett etter avgang fra Teheran på vei til Kiev 8. januar i år.

Det gikk hele tre dager før iranske myndigheter innrømmet at årsaken til krasjen var at passasjerflyet ble skutt ned av et missil fra iransk luftvernstilling ved flyplassen.

Det til tross for at lederne i Irans revolusjonsgarde kun minutter etter styrten skal ha visst hva de hadde gjort, melder New York Times.

Pilot: «Lyset fra en missil»

I dagevis skal de ha nektet å fortelle selv president Hassan Rouhani hva som skjedde. Og da de endelig sa det til ham, skal han ha gitt dem et ultimatum: Fortell sannheten – ellers går jeg av.

VRAKDELER: Ukrainske havarieksperter sjekker vrakdeler av passasjerflyet tre dager etter nedskytingen av Boeing 737-800-maskinen over Teheran 8. januar. Foto: STR / National Security and Defense Co

Nå har altså ukrainske myndigheter frigitt det som skal være et lydopptak av en av pilotene fra et annet fly som var i nærheten. Opptaket ble spilt på ukrainsk TV søndag, ifølge Reuters og andre medier, blant annet Washington Post.

Piloten i flyet fra Aseman, et iransk flyselskap, skal ha tatt kontakt med tårnet i Teheran og beskrevet «lyset fra en missil» på himmelen rett før det ukrainske flyet krasjet og eksploderte like utenfor flyplassen.

President Volodymir Zelensky sier opptaket beviser at de øverste iranske myndigheter visste om nedskytingen.

– Vil ikke dele informasjon

– Piloten sier at «det ser ut for meg som om det er et missil på vei», og han sier det både på persisk og engelsk, sier Zelensky i intervjuet på ukrainsk TV, ifølge Reuters.

Iranske luftfartsmyndigheter, på sin side, mener de jobber iherdig med å etterforske krasjen og reagerer på at ukrainske myndigheter publiserte dette opptaket.

– Denne handlingen av Ukraina gjør at vi ikke vil dele mer informasjon med dem, sier Hassan Rezaifar, en talsperson for det iranske luftfartsverket, ifølge Mehr News Agency.

