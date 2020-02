En fars desperate hevn

Jody er 11 år da han og karatetreneren forsvinner sporløst. Da politiet senere finner dem på et motellrom i California, avdekkes en grusom hemmelighet – og guttens far tar et drastisk valg.

Henrik Røyne

Nå nettopp

– Hvis det var din egen sønn, hadde du gjort det samme, sier småbarnsfaren fra Louisiana da han anholdes av politiet på Baton Rouge lufthavn.

