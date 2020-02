JEMEN: En vegg med graffiti viser en amerikansk drone, etter et droneangrep i slutten av januar skal tatt en al-Qaida-topp av dage. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Trump deler Twitter-meldinger om angrep på al-Qaida-topp

USAs president Donald Trump deler lørdag flere Twitter-meldinger som tilsynelatende bekrefter at en al-Qaida-topp ble drept i et droneangrep i Jemen.

NTB

Benedicte Bratås

Nå nettopp

Stammeledere i Jemen sier til nyhetsbyrået AP lørdag at et antatt amerikansk droneangrep har ødelagt en bygning som huset al-Qaida-krigere.

Droneangrepet skjedde i Wadi Ubaidah-området i provinsen Maarib øst i landet 25. januar, ifølge stammelederne. Dette er kjent som et kjerneområde for al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), som er terrornettverkets jemenittiske fløy.

Det er ukjent hvor mange og hvilke Aqap-medlemmer som var i bygningen.

Trump retvitret lørdag en rekke meldinger og artikler som tilsynelatende bekrefter at Qassim al-Rimi, en av Aqaps grunnleggere og nåværende leder, ble drept i angrepet. Det hvite hus ville lørdag ikke kommentere hvorvidt presidentens Twitter-aktivitet kan tolkes som en bekreftelse på at Rimi ble drept i et amerikansk droneangrep.

Heller ikke CIA vil kommentere saken.

Mulig etterfølger

Al-Rimi tok over som Aqap-leder etter at Nasser al-Wahishi ble likvidert i et amerikansk droneangrep i 2015.

Blant meldingene som Trump har retvitret, er en tråd av Rita Katz. Hun er direktør for det private etterretningsselskapet SITE, som overvåker meldinger fra militante grupper. Katz sier angrepet skjedde 25. januar.

– Hvis det er sant, noe det synes å være, så vil al-Rimis død være et stort slag for al-Qaida som helhet. Al-Rimi var kandidat til å etterfølge Zawahiri, tvitret Katz torsdag, og viser til al-Qaidas øverste leder Ayman al-Zawahiri.

Publisert: 01.02.20 kl. 23:00

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser