Trump om riksrettssaken: - Det var ondskap, det var korrupt

– Jeg har gjort noe galt i livet mitt, det innrømmer jeg. Men ikke her, sa president Donald Trump i en en uttalelse etter riksrettsfrikjennelsen i går kveld.

President Trump får stor og lang applaus fra salen før han starter på talen sin.

- Vi har alle vært gjennom mye sammen og vi fortjener nok den applausen alle sammen. Det har vært en veldig urettferdig situasjon, sier Trump fra talerstolen i Det hvite hus.

- Hvis du går tilbake over de siste årene har vi heksejakten, den startet fra den dagen vi kom ned heisen. Jeg og førstedamen, takk Melania. Og det stoppet egentlig aldri, sier han.

– Bør aldri skje igjen

- Vi har gått gjennom dette i tre år nå. Det var ondskap, det var korrupt, det var skitne politifolk. Det var lekkasjer, det var løgnere.

Dette bør aldri, aldri skje med en annen president igjen, noensinne, sier han.

- Jeg vet ikke om andre presidenter hadde tålt det. Det var en skam, sier Trump.

Hadde dette skjedd med president Obama hadde mange folk vært i fengsel allerede, for mange år, sier han.

Trump sier at hvis han ikke hadde sparket Comey «er det ikke sikkert jeg ville ha stått her i dag».

– Gikk gjennom helvete

- Dette er en feiring. Vi har samme som fungerte. Vi gikk gjennom et helvete, urettferdig. Gjorde ikke noe galt. Jeg har gjort noe galt i livet mitt, det innrømmer jeg. Ikke med vilje, men jeg har gjort ting galt. Men dette er hva resultatet til slutt er, sier Trump og holder opp en avis med tittelen «frikjent».

Han får stor applaus fra salen.

- Det er den eneste gode overskriften jeg har hatt i Washington Post, sier Trump.

- Vi ble behandlet utrolig urettferdig. Vi gikk først gjennom «Russland, Russland, Russland». Og det var bare tull (på engelsk bullshit). Så gikk vi gjennom Mueller-rapporten.

Takker McConnel

Trump hyller Mitch McConnel, majoritetsleder i Sentatet. Han sto i front da republikanerne frikjente Trump i Senatet.

- Jeg vil takke deg. Utrolig, sier Trump.

Trump bruker mye tid på å takke sine støttespillere, som sto last og brast med han gjennom hele saken.

Frikjent

Klokken 22.00 onsdag kveld samlet de folkevalgte i senatet seg for å sette punktum for riksrettssaken mot president Donald Trump.

Trump var anklaget for to forhold: maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressen og ble frifunnet for begge tiltalepunktene.

Senator Mitt Romney var den eneste republikaneren som stemte for å finne Trump skyldig på punktet om maktmisbruk, men ikke på punktet om motarbeidelse av kongressen. Alle demokratene stemte for å avsette presidenten på begge punktene.

Det er ventet at Trump vil si noe om Romneys stemmegivning i sin tale i kveld. Han skal ifølge flere kilder i det republikanske partiet var svært skuffet over Romney, i følge CNN.

Det er også ventet at presidenten kommer til å omtale Iran-krisen og situasjonen i Midt-Østen. Trump har tidligere sagt at NATO må ta et større ansvar i regionen slik at USA kan redusere sitt militære nærvær der.

Den første reaksjonen fra Trump onsdag kveld, var denne Twitter-tiraden her:

– En forferdelig prøvelse

Trump inntok talerstolen tidligere torsdag, og hadde med seg to aviser som i krigstyper slo fast at han var frikjent i riksrettssaken, ifølge NTB. Dette skjedde under det årlige arrangementet National Prayer Breakfast i Washington D.C., der flere kongressmedlemmer var til stede. Blant dem var Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som flere av uttalelsene var rettet mot.

– Som alle vet, så har min familie, vårt flotte land og deres president måttet gjennomgå en forferdelig prøvelse på grunn av noen veldig uærlige og korrupte mennesker, sa Trump.

– De har gjort alt de kan for å ødelegge oss og med det utsatt landet vårt for voldsom skade, hevdet han.

Publisert: 06.02.20 kl. 17:49 Oppdatert: 06.02.20 kl. 18:41

