Møter pressen: Trump snakker om frifinnelsen

Om kort tid, kl. 18 norsk tid skal president Trump tale til det amerikanske folk – i sin første offisielle redegjørelse etter riksrettsfrikjennelsen onsdag kveld.

Nå nettopp

Klokken 22.00 onsdag kveld samlet de folkevalgte i senatet seg for å sette punktum for riksrettssaken mot president Donald Trump.

Trump var anklaget for to forhold: maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressen og ble frifunnet for begge tiltalepunktene.

Senator Mitt Romney var den eneste republikaneren som stemte for å finne Trump skyldig på punktet om maktmisbruk, men ikke på punktet om motarbeidelse av kongressen. Alle demokratene stemte for å avsette presidenten på begge punktene.

Det er ventet at Trump vil si noe om Romneys stemmegivning i sin tale i kveld.

Det er også ventet at presidenten kommer til å omtale Iran-krisen og situasjonen i Midt-Østen. Trump har tidligere sagt at NATO må ta et større ansvar i regionen slik at USA kan redusere sitt militære nærvær der.

Den første reaksjonen fra Trump onsdag kveld, var denne Twitter-tiraden her:

– En forferdelig prøvelse

Trump inntok talerstolen tidligere torsdag, og hadde med seg to aviser som i krigstyper slo fast at han var frikjent i riksrettssaken, ifølge NTB. Dette skjedde under det årlige arrangementet National Prayer Breakfast i Washington D.C., der flere kongressmedlemmer var til stede. Blant dem var Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som flere av uttalelsene var rettet mot.

– Som alle vet, så har min familie, vårt flotte land og deres president måttet gjennomgå en forferdelig prøvelse på grunn av noen veldig uærlige og korrupte mennesker, sa Trump.

– De har gjort alt de kan for å ødelegge oss og med det utsatt landet vårt for voldsom skade, hevdet han.

Publisert: 06.02.20 kl. 17:49

