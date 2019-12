DEBATT: Jeremy Corbyn og statsminister Boris Johnsons. Foto: BBC via AP / NTB scanpix

Britisk måling: Labour-fremgang, men tory-ledelse

Labour ligger an til å få 231 seter i Underhuset, viser en måling som YouGov har gjennomført for The Times. Det er 20 flere seter enn på forrige måneds måling.

Det konservative partiet får 339 seter. Labour får 231 seter, Liberaldemokratene 15 og Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) får 41 plasser, ifølge målingen.

Toryene får et flertall på 28 seter dersom målingen gir et korrekt bilde av hva valgresultatet blir. Men feilmarginen gjør at statsminister Boris Johnsons parti kan få alt fra 311 til 367 seter.

– Basert på denne modellen, kan vi ikke utelukke en situasjon der ingen partier får majoritet i Parlamentet, sier YouGov-direktør Anthony Wells.

De konservative er i mindretall i Parlamentet i dag, men Johnson håper på et flertall slik at han kan få gjennom brexitavtalen og dermed få Storbritannia ut av EU innen utgangen av januar.

Analytikere har antydet at Labours evne til å holde fokus på helse og andre sosiale spørsmål kan være avgjørelse for deres utfall i torsdagens valg.

Mye av valgkampen har også dreid seg om helsevesenet.

– Denne typen saker, som er Labours kjernebudskap, kan føre til at noen få mennesker i viktige valgkretser stemmer på Labour. Det kan utgjøre forskjellen mellom en konservativ flertallsregjering eller en mindretallsregjering, sier professor Steven Fielding ved Universitetet i Nottingham til nyhetsbyrået AFP.

Naturlig nok har brexit også vært et tema i valgkampen, samt den britiske økonomien.

Mens Labour har valgt å ha fokus på helsevesenet og sosiale ulikheter, har Johnsons kampanje dreid seg om å «få brexit unnagjort».

100.000 personer har deltatt i målingen til YouGov som har blitt utført de siste syv dagene.

