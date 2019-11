ETTERLYST: Brødrene Christopher (34) og Ronan Hughes (40). Foto: Politiet i Essex

Britisk politi til etterlyste brødre: Meld dere!

Christopher (34) og Ronan Hughes (34) er etterlyst etter skrekkfunnet i Storbritannia.

En drøy uke etter at 39 personer ble funnet døde i en lastebil på et industriområde i Essex, driver politiet en storstilt jakt på det de mistenker er et organisert nettverk av menneskesmuglere.

Denne uken ble to brødre etterlyst, og for første gang henvender politiet seg nå direkte til de nordirske mennene:

– Ronan og Christopher, meld dere til politiet i Nord-Irland, sier politiinspektør Daniel Stoten på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Det er uklart hvilken rolle politiet mener at de to brødrene kan ha i saken, men politiinspektøren sier det er «avgjørende for etterforskningen» å få snakket med dem. Han bekrefter at de allerede har snakket med den eldste broren på telefon.

Ifølge irske Belfast Live ringte 40-åringen selv inn like etter at sjåføren Maurice Robinson (25) ble pågrepet. Ifølge avisen skal han da ha forsvart sjåføren, og forsøkt å få ut informasjon fra politiet.

Telefonsamtalen skal ha funnet sted like etter at noen varslet britisk politi om det grufulle funnet: I en kjølecontainer var det 39 personer, åtte kvinner og 31 menn. Alle var døde.

Britiske myndigheter jobber på spreng med å finne ut identitetene til de døde menneskene, og har sendt ID-dokumenter til Vietnam i forbindelse med identifiseringsarbeidet.

Men allerede frykter familier og slektninger som ikke har hørt fra sine kjære det verste. De forteller om unge kvinner og menn som søkte et bedre liv i Europa, ofte for å sende penger hjem til familien.

I SORG: Le Minh Tuan er faren til Le Van Ha (30), som fryktes å være blant de 39 menneskene som døde i lastebilen. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

26 år gamle Thi Tra My Pham sendte foreldrene sine en tekstmelding dagen før skrekkfunnet: Der sto det at utenlandsturen hadde gått galt, at hun ikke fikk puste og var i ferd med å dø.

Den pågrepne lastebilsjåføren er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig immigrasjon.

Tre andre personer som ble pågrepet i forbindelse med etterforskningen er alle blitt løslatt på vilkår.

