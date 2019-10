HYLLES: Donald Trump skryter av denne hunden. Foto: Det hvite hus/AP

Donald Trump viser frem hunden som skal ha jaget IS-lederen

Ifølge USAs president er dette hunden som sørget for at den fryktede IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi endte sitt liv på dramatisk vis natt til søndag.

Nå nettopp







Den nesten ti år lange klappjakten på Abu Bakr al-Baghdadi er over, og denne avbildede militærhunden skal ha vært sentral i den topphemmelige operasjonen i Nordvest-Syria.

«Vi offentliggjør bilde av den nydelige hunden (navnet offentliggjøres ikke) som gjorde en SÅ FORTREFFELIG JOBB med å fange og drepe IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi!» skriver presidenten på Twitter mandag kveld norsk tid.

Trump bekreftet søndag at IS-lederen sprengte seg selv i luften, sammen med tre barn, etter å ha blitt jaget inn i en tunnel av en eller flere hunder.

les også Trump bekrefter: IS-lederen drept i amerikansk angrep

– Verdens mest ettersøkte og grusomme terrorist har fått sin rettferdighet. Han var mål nummer én for min regjering, sa Trump innledningsvis på pressekonferansen.

Skal ha blitt skadet

– De amerikanske styrkene var fantastiske. Jeg så mye av det selv. Vi mistet ikke noen av våre soldater (...) En hund ble skadet i operasjonen. Men vi mistet ingen, forklarte Trump.

Om det var den avbildede hunden som ble skadet, og hvordan det går med hunden nå, sier ikke presidenten noe om. Washington Post melder imidlertid at det var denne hunden, og at den firbente «helten» er tilbake i jobb ett døgn senere – etter angivelig å ha fått behandling for mindre skader.

Avisen skriver at det er sikkerhetsmessige hensyn bak beslutningen om ikke å offentliggjøre hundens navn.

Ifølge Trump skal al-Baghdadi ha skreket og klynket inne i tunnelen, som endte i en blindvei.

DØD: Abu Bakr al-Baghdadi ble 48 år. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Publisert: 28.10.19 kl. 21:59







Mer om