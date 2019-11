UTE AV KONTROLL: Brannvesenet i delstaten New South Wales har sin fulle hyre med å få kontroll over en rekke alvorlige skogbranner. Lørdag bekreftet myndighetene at to personer er omkommet. Foto: Dan Himbrechts / AAP / AP/ NTB scanpix

To døde og over hundre hus tatt av skogbranner i Australia

Minst to personer er omkommet og over hundre hus er så langt blitt flammenes rov i de mange skogbrannene som herjer øst i Australia.

NTB-AFP-DPA

Australske brannmannskaper kjemper mot flere titall skogbranner øst i landet og sier de aldri har vært i en lignende situasjon.

Om lag hundre skogbranner har oppstått i delstatene New South Wales og Queensland i Australia, og 18 av disse var lørdag fortsatt regnet som farlige og ikke under kontroll.

– Vi har aldri sett så mange branner samtidig som det varsles om på krisenivå. Vi er i ukjent farvann, sier en talsmann for brannvesenet i New South Wales til den australske kringkasteren ABC.

En brannmann rykker ut til en skogbrann i Busbys Flat i delstaten New South Wales i oktober. Flere titall skogbranner herjer nå igjen på Australias østkyst. Foto: Jason O'Brien / AP / NTB scanpix

To døde

Lørdag opplyste brannvesenet at de hadde funnet en mann omkommet i en utbrent bil nær byen Glen nord i delstaten New South Wales. En kvinne ble reddet av brannmenn i det samme området, men hun døde senere av skadene hun var påført.

– Vi kan ikke utelukke at det finnes flere døde eller ødeleggelser når vi går gjennom de brannrammede områdene, sier brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales Rural Fire Service.

Han opplyste at opp mot 40 personer, deriblant 19 brannmenn, var blitt påført skader under brannene. Over 1.000 brannfolk deltar i slokkearbeidet.

Lørdag var minst hundre boliger blitt flammenes rov, men brannsjefen regner med at dette tallet vil stige ettersom flere områder ikke var blitt gjennomgått. Fengselet i Glen, men 164 innsatte måtte evakueres lørdag morgen fordi bygningene sto i fare for å bli rammet av ilden.

Skremmende

Statsminister Scott Morrison omtalte lørdag brannene som brant i New South Wales og Queensland som skremmende.

– Til de australiere som har mistet alt, vi er knust over tapene deres, og vi vil være der for å støtte og for å gjenoppbygge det tapte. Og for at alle dere i de berørte områdene skal være trygge: Vennligst lytt til og følg instruksjonene fra nødetatene, skrev han på Twitter.

Mindre buskbranner er vanlige i Australia, og brannmannskaper har i månedsvis slukket sporadiske småbranner før landets sommer nå er i ferd med å starte.

Den nye bølgen med skogbranner er en tøff start på det forskere frykter blir en hard brannsesong.

1.000 kilometer

Klimaendringer og uheldige værsykluser har bidratt til en kruttønne med kraftig vind, lav luftfuktighet og høye temperaturer.

Skogbrannene er spredt på en om lag 1.000 kilometer strekning langs kysten, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig for redningsmannskapene.

Byen Bobin, som ligger om lag 330 kilometer nord for Sydney, har blitt hard rammet av brannene. Lokalbefolkningen har lagt ut bilder av utbrente hjem og skolen i byen.

Til tross for at det er benyttet rundt 70 fly og helikoptre, har brannene brutt igjennom brannsperringer, og tvunget myndighetene til å stenge motorveien som knytter storbyene Sydney og Brisbane sammen.

Publisert: 09.11.19 kl. 05:01