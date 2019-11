FORELDRE: I hemmelighet levde Sarah Barrass (35) og halvbroren Brandon Machin (39) i en incestuøst forhold. De fikk seks barn sammen. Foto: South Yorkshire Police

Dømt for drap på to sønner: – Jeg ga dem livet. Jeg kan ta det fra dem

Sarah Barrass (35) og halvbroren Brandon Machin (39) fra Sheffield i Storbritannia er dømt til livstid i fengsel for drap på to av sine sønner.

Søskenparet er også dømt for drapsforsøk på sine fire andre barn, opplyser South Yorkshire Police på Facebook.

De må sone minimum 35 år av livstidsdommen som falt tirsdag.

Blake (14) og Tristan Barrass (13) ble begge kvalt til døde i det som politiet først omtalte som en «alvorlig hendelse».

Etter hendelsen uttalte politiet at de fire andre barna i husstanden hadde blitt reddet.

I en høring i slutten av september erkjente de to straffskyld for to drap, fem drapsforsøk og for drapsplanlegging.

DREPT AV MOR OG FAR: Tristan (t.v.) og Blake Barras. Foto: South Yorkshire Police

– Trodde faren var død

Ifølge The Guardian forklarte aktor Kama Melly hvordan Barrass for omverdenen ble oppfattet som en kjærlig alenemor med seks barn som fikk mye støtte av sin bror.

– Uten at noen andre enn de tiltalte visste det, var Brandon Machin i et seksuelt forhold med sin halvsøster Sarah Barrass, og han var far til alle de seks barna.

– Barna trodde og fortalte også til betjenter på åstedet, at faren deres var død, at han hadde dødd under andre verdenskrig, sa Melly ifølge avisen.

BBC skriver at det var parets frykt for at myndighetene skulle oppdage forholdet og ta over omsorgen for barna, som gjorde at de bestemte seg for å drepe dem.

BEGRAVET: En stor antall motorsyklister kjørte kortesje foran gravfølge da Tristan og Blake Barrass ble gravlagt i august i år. Foto: Danny Lawson / PA Wire

23. mai i fjor skal Barrass ha forsøkt å forgifte de fire eldste barna ved å tvinge dem til å svelge ADHD-medisin.

– De tiltalte forventet at tablettene ville drepe barna over natten, sa aktor i retten ifølge den britiske allmennkringkasteren.

Ringte selv til politiet

Da det ble klart at planene ikke hadde lyktes skal moren ha uttrykt:

– Jeg ga dem livet. Jeg kan ta det fra dem.

Deretter søkte hun på internett etter alternative metoder for å ta livet av barna.

Etter at de to eldste hadde blitt kvalt skal paret ha forsøkt å drukne en av de yngre barna i badekaret. Da dette heller ikke lykkes skal Barrass ha tatt de overlevende barna med seg inn på soverommet. Derifra ringte hun selv politiet.

Morens forsvarer Bryan Cox forklarte i retten at hans klient var dypt skadet av sin barndom.

– Hun var desperat etter å forhindre at barna hennes ble tatt ifra henne. Hun klarte ikke å håndtere muligheter for at de kunne bli fjernet, sa han ifølge BBC.

