STUDIEVENNINNER: Studentene Hedda Monsen (t.v.) og Susann Tran (T.h) er begge utvekslingsstudenter i Hongkong og bor på campus på The Education University of Hongkong. Foto: Privat

Hedda (21) studerer i Hongkong: – Føler meg fanget og litt redd

The Education University of Hongkong råder elevene til å holde seg inne på campus på grunn av de massive demonstrasjonene i byen. Norske Hedda Monsen (21) er på utveksling, og synes situasjonen er ubehagelig.

Hedda Monsen (21) studerer barnehagelærer ved OsloMet, men dro til Hongkong på utveksling den 25. august i år. Etter planen skal hun ta et studiesemester The Education University of Hongkong, frem til desember.

Helt siden hun kom i august har det vært demonstrasjoner i byen.

– Det har vært som en berg og dalbane: Noen perioder har det vært tunge demonstrasjoner, og så plutselig er det fint igjen. Nå er vi inne i den tyngste perioden, sier Monsen.

– Flere reiser i morgen

På grunn av den anspente situasjonen, hvor politiet blant annet har stormet flere universiteter og campuser i byen, holdt utvekslingsstudentene på universitetet et møte i går.

– Mange fra Nederland drar hjem allerede i morgen fordi de ikke føler seg trygge, forteller 21-åringen.

All undervisning på universitet er kansellert, og elevene får ikke lov til å forlate campus.

– Det er heller ikke mulig å forlate campus for alle transportmidler er innstilt, sier Monsen.

Som legger til:

– Nå er jeg litt redd. Jeg føler meg fanget, som ikke får forlate campus og samtidig aner jeg ikke hvordan de neste dagene blir. Situasjonen er uforutsigbar, og det gir en ubehagelig følelse.

– Tenker du å reise hjem?

– Jeg tar det litt som det kommer. Jeg har jo bestilt billett hjem til jul, og skulle egentlig få besøk av mamma og pappa om ti dager, men nå kan det hende det blir endringer i planene.

ANSA: – Følg informasjonen fra universitetet

Organisasjonen for norske studenter i utlandet ANSA har i dag sendt ut en melding til alle sine medlemmer i Hongkong, hvor de blant annet påpeker viktigheten av å registrere seg på reiseregistrering.no for å få informasjon om utviklingen.

– Vår lokale representant har også laget en egen chatte-gruppe for norske studenter i Hongkong, hvor man kan snakke om det som skjer og spørre om råd, sier president i ANSA, Hanna Flood.

Hun oppfordrer alle studenter til å følge med på informasjonen som universitetene gir.

FØLGER MED: Leder for ANSA, Hanna Flood, sier organisasjonen er i kontakt med norske studenter i Hongkong. Foto: Thea Høyer

Ifølge tall fra Lånekassen er det totalt 59 norske studenter som har fått studiestøtte til læresteder i Hongkong.

En av disse studerer ved UiO.

– Studenten har vært i kontakt med oss og vurderer å dra hjem ettersom universitetet ikke har hatt undervisning denne uken og holder stengt. UiO har bedt ham forholde seg til informasjon fra UD og sitt vertsuniversitet i Hongkong, sier Hanna Ekeli, avdelingsdirektør ved Avdeling for studieadministrasjon på UiO.

UD endret reiseråd

UD endret onsdag sin reiseinformasjon om Hongkong etter demonstrasjonene. De ber nå norske studenter i byen om å gjøre en forløpende vurdering av sikkerheten.

– Det understrekes at situasjonen kan endre seg på kort varsel, og at det er viktig å holde seg løpende orientert om utviklingen, heter det på UDs nettsider.

Det danske universitetet DTU har bedt sine 36 utvekslingsstudenter om å reise hjem, ifølge den danske kanalen DR.

