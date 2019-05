KIPPA: En mann bruker en kippa, en jødisk kalott, dekorert med det israelske og tyske flagget. Nå slår Israels president alarm om det han mener er jøders manglende trygghet på tysk jord. Foto: FRANK RUMPENHORST / dpa

Sjokkert etter kalott-advarsel: - Jøder er ikke trygge på tysk jord

Den tyske regjeringens kommisær mot antisemittisme advarer jøder mot å bruke kalott overalt i landet. Israels president sier han er «sjokkert» over uttalelsen.

Felix Klein, som fungerer som den tyske regjeringens første «spesialutsending» for å motarbeide antisemittisme, skapte lørdag kraftige reaksjoner da han kom med denne uttalelsen:

– Jeg kan ikke anbefale jøder at de bruker kippa (en kalott jødiske menn bruker, journ. anm) til alle tider og steder i Tyskland, sa Klein, ifølge AP. Israels president, Reuven Rivlin, reagerte sterkt på uttalelsen:

– Uttalelsen til den tyske regjeringens kommisær mot antisemittisme sjokkerte meg dypt. Vi kommer aldri til å underkaste oss, senke blikket vårt og kommer aldri til å reagere på antisemittisme ved å akseptere nederlag - og forventer og krever at våre allierte reagerer på samme måte, sier Rivling, og legger til:

– Denne kapitulasjonen viser igjen at jøder ikke er trygge på tysk jord, sier han, ifølge Haaretz.

Klein sa senere at uttalelsen bevisst hadde vært provoserende for å løfte opp en debatt om jøders sikkerhet i Tyskland.

– Selvsagt tror jeg på at det ikke bør eksistere «no go»-soner for jøder eller andre minoriteter hvor hen i Tyskland, sa Klein til nyhetsbyrået DPA.

Økende antisemittisme

Statistikk fra tyske myndigheter som ble offentliggjort tidligere denne måneden viste at antall angrep og hendelser rettet mot jøder og andre minoriteter økte i Tyskland i fjor, melder AP.

I en undersøkelse utført av EU i fjor, karakteriserte 85 prosent av tyske jøder antisemittisme som et «veldig stort» eller «ganske stort» problem. 89 prosent sa at problemet med antisemittisme har blitt verre de siste fem årene.

Statistikk fra politiet viser at 89 prosent av antisemittisk kriminalitet har blitt begått av høyreekstremister, men det jødiske samfunnet i Tyskland mener bildet er mer sammensatt, skriver New York Times.

Litt mer enn halvparten av de tyske jødene som svarte på EU-undersøkelsen fra 2018, fortalte at de hadde blitt utsatt for antisemittisk trakassering de siste fem årene. Blant de utsatte, så svarte flesteparten, 41 prosent, at gjerningspersonene bak de mest alvorlige tilfellene av trakassering var «noen med et ekstremistisk muslimsk syn», skriver NYT.

