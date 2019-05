ØNSKER REFORM: USAs president Donald Trump la frem sin plan for en reform av innvandringssystemet utenfor Det hvite hus torsdag. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Trump vil lage poengsystem for innvandrere basert på utdanning: – Vi diskriminerer genier

Etter tiår uten framskritt gjør president Donald Trump et nytt forsøk på å få gjennom en ny plan for innvandring, til tross for skepsis i Kongressen.

I rosehagen ved Det hvite hus i Washington møtte Trump pressen torsdag kveld norsk tid – der han manet om behovet for en reform av det amerikanske innvandringssystemet.

Reformplanen, som Trumps svigersønn Jared Kushner står for, innebærer en styrking av grensesikkerheten og en overhaling av systemet med grønne kort som gir innvandrere permanent opphold.

Fra talerstolen i rosehagen understreket Trump at planen endelig vil gjøre systemet rettferdig, synlig og åpent for alle, i motsetning til det gamle systemet, som han mener er utdatert.

– Vårt forslag er for USA , for immigranter og for arbeidere, uttalte Trump til presse og tilhengere, skriver CBS News.

Vil belønne høyere utdanning

Samtidig oppmuntret presidenten mennesker med bachelorgrad, relevante yrkesfaglige grader eller annen høyere utdanning å komme til USA for å bli.

– Vi diskriminerer genier og intelligens, sa Trump om det nåværende innvandringssystemet, som han mener i for stor grad er fordelaktig for familier.

– Det vil ikke lenger være tilfellet når den nye planen vedtas, sa han.

Utdanningsbakgrunn skal ifølge presidenten kunne brukes til å samle poeng, som igjen kan brukes når man søker om et såkalt «green card», som gir permanent opphold.

Selv om reformen oppmuntrer flinke studenter, profesjonelle og akademikere til å bli, vil det derimot bli utstedt langt færre grønne kort til folk som har pårørende i USA, og Green card-lotteriet blir fjernet om Trump får flertall.

Slik situasjonen er i dag, går 66 prosent av de grønne kortene til folk med familie i USA og 12 prosent til folk med faglige kvalifikasjoner. I det nye systemet blir tallene omvendt og 57 av de grønne kortene skal gå til kvalifiserte søkere.

– Og vi vil se om vi kan gå enda lenger. Dette vil føre oss på linje med andre land og gjøre oss konkurransedyktige globalt, sa Trump

– Ektefeller og barn vil komme fremst

Det hvite hus mener også at reformen vil sikre at kjernefamilier som ønsker opphold i USA prioriteres, istedenfor mindre nære familiemedlemmer som migrerer til statene.

– Ektefeller og barn vil komme fremst i køen, uttalte Trump.

Det foreslås også at innvandrere skal lære seg engelsk, ha grunnleggende kunnskaper om amerikansk historie og samfunn og bestå en samfunnsfaglig prøve for å få oppholdstillatelse.

Det nye forslaget møter motbør blant skeptiske republikanere i Kongressen, for ikke å snakke om Demokratene. Nettopp på grunn av splittelse mellom de to partiene har det i minst 30 år vært umulig å gjennomføre noen skikkelig reform av innvandringssystemet, og det ser ikke enklere ut med et viktig valg på horisonten.

Planen tar ikke opp situasjonen til millioner av innvandrere som allerede er i USA, inkludert hundretusener av unge såkalte drømmere, som kom til USA som barn.

Drømmerne har vært en prioritert sak for Demokratene, mens konservative republikanere er mer opptatt av å begrense innvandringen.

Inkluderer mer mur

Lite er opplyst om hva som planlegges for økt grensesikkerhet, noe som er en høyt prioritert sak for Trump foran valget neste år. Men det er klart at planen innebærer en ny mur langs enkelte strekninger og tiltak for å kontrollere samtlige biler som krysser grensen.

Planen er allerede mottatt med stor kritikk fra demokratene, som er svært skeptiske til Trump etter tidligere mislykkede forsøk på forhandlinger om innvandring.

Publisert: 16.05.19 kl. 23:00 Oppdatert: 16.05.19 kl. 23:14