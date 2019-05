DØDSULYKKE: En 27 år gammel mann omkom på el-sparkesykkel i Helsingborg i natt, etter å ha kollidert med en bil. NB: Det er ikke kjent om mannen brukte en sparkesykkel av merket Voi, som avbildet her. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Sverige: Mann (27) omkom i ulykke med el-sparkesykkel

Nå legges det begrensninger på bruken av sparkesyklene i Helsingborg.

En 27 år gammel mann, som kjørte en el-sparkesykkel, omkom natt til fredag etter å ha kollidert med en bil i sentrum av Helsingborg. Nå legges det begrensninger på bruken av det populære fremkomstmiddelet i den svenske byen, skriver SVT.

Ifølge Oscar Grönvall, trafikksjef i statsbyggsforvaltningen, kommer selskapene som leier ut sparkesyklene begrense muligheten for å anvende el-syklene på kveldstid.

– Det er veldig tragisk det som har skjedd, sier han til SVT.

På spørsmål fra den svenske kanalen på hvorfor man tar dette skrittet, svarer Grönvall:

– For at de ikke skal brukes feilaktig, som for eksempel i berusete sammenhenger. Vi kan derimot ikke si at det var tilfellet under nattens hendelse, sier han til SVT.

Også her hjemme har debatten gått om sikkerheten rundt bruken av sparkesyklene. Frp Oslos førstekandidat, Aina Stenersen, fremmet et forslag om et forbud mot el-sparkesyklene i hovedstaden tidligere i vår.

– Det er jeg som har tatt initiativet til dette. Jeg går mye i sentrum i Oslo og jeg er veldig skeptisk til de elektriske sparkesyklene. Jeg opplever det litt utrygt. De er veldig stillegående, vi hører ikke at de kommer og det er lett å bli påkjørt. Vi vet at det har vært mange nestenulykker allerede, sa Aina Stenersen til VG.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviste imidlertid partikollegaens forslag om forbud mot kjøretøyene.

– Det skjer ulykker på sykkel også, men vi kan ikke forby folk som sykler av den grunn, sa Dale til VG.

Publisert: 31.05.19 kl. 12:25 Oppdatert: 31.05.19 kl. 12:40