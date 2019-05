VALGKAMP: Donald Trump Jr. snakker til farens tilhengere under et «Make America Great Again»-velgermøte i Wisconsin 29. april. Foto: Getty Images

Amerikanske medier: Trump junior må forklare seg for Senatet – igjen

Senatets etterretningskomité har ifølge flere amerikanske medier stevnet presidentens eldste sønn.

Det betyr at Donald Trump Jr. må forklare seg for komiteen igjen, etter sine høringer i september 2017. Han er en av mange som har vært i søkelyset i kongressens gransking av Russlands mulige påvirkning på det amerikanske presidentvalget.

Det var Axios som først kom med nyheten, som de skriver de har fra ikke-navngitte kilder som står saken nær. Flere andre amerikanske medier, som CNN og The Hill, skriver at de også får bekreftet fra kilder at dette stemmer.

Kaller tilbake flere

En talsperson for etterretningskomiteen, som har en overvekt av republikanske representanter, vil ikke kommentere saken overfor Axios, og sier de ikke går inn på konkrete saker.

– Gjennom etterforskningen har vi forbeholdt oss retten til å kalle tilbake vitner for nye forklaringer om det trengs, og det har alle fått beskjed om på forhånd, sier han.

Washington Post skriver at komiteen har kalt inn flere vitner på denne måten nå som etterforskningen deres nærmer seg slutten, men dette skal være den første gangen et medlem av presidentens familie er blitt stevnet på denne måten.

Donald Trump Jr. har heller ikke kommentert saken, men en ikke-navngitt kilde som Axios hevder står ham nær, sier at presidentens sønn trodde det var enighet om at han kun skulle forklare seg for komiteen én gang, til de var fornøyde, og at det har han gjort. Kilden sier de er usikre på hvorfor de nå krangler med republikanere om denne saken.

Moskva-planene

Trump Jr. vitnet foran Senatets etterretgningskomite i september 2017 – over totalt 25 timer, ifølge Axios. Da skal han ha sagt at han bare hadde overfladisk kunnskap om planene om å bygge et Trump Tower i Moskva i Russland.

Det er ikke klart hvorfor etterretningskomiteen nå har stevnet Trump Jr., men Axios skriver at Trumps tidligere advokat Michael Cohen skal under sitt vitnemåk i februar i år skal ha sagt at han brifet Trumps sønn og Ivanka Trump om planene for å bygge et Trump Tower i Moskva hele ti ganger.

Dette nevnes også av Washington Post som en mulig forklaring på at etterretningskomiteen ønsker å snakke med Trump junior igjen.

Publisert: 09.05.19 kl. 01:40