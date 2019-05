HAR VETO: Guvernør Kay Ivey. Foto: Brynn Anderson / TT NYHETSBYRÅN

Mot omstridt abortlov i Alabama

Senatet i den amerikanske delstaten Alabama stemte tirsdag for et forslag som i realiteten betyr et totalforbud mot abort – selv ved voldtekt og incest.

Oppdatert 15 may







Etter at lovforslaget gikk gjennom i Representantenes hus med 74–3 stemmer, og med 25 mot 6 stemmer i delstatens senat, er det nå opp til guvernør Kay Ivey å bestemme seg for å innføre loven eller ikke.

Ivey har seks dager på å bestemme seg, men har ikke uttalt seg om loven ennå. Amerikanske medier skriver at Ivey fra tidligere er kjent som abortmotstander.

Lovforslaget heter «Human Life Protection Act», og forbyr abort så sant det ikke er nødvendig for å redde liv. Ifølge CNN risikerer leger 99 års fengsel for å gjennomføre en abort.

De folkevalgte avviste med 21 stemmer mot 11 et forslag som gjorde unntak for voldtekts- og incestofre. Loven straffer ikke kvinnen som tar abort, kun personen som utfører aborten, skriver NTB.

Strengest

Allerede har fire delstater vedtatt å stramme inn sine abortregler: Kentucky, Ohio, Mississippi og Georgia.

Riktignok ingen like strenge som loven i Alabama. I disse statene vil abort være ulovlig fra det er mulig å kjenne hjerteslag hos fosteret, som kan være så tidlig som seks uker inn i svangerskapet.

De nye lovforslagene utfordrer Roe v. Wade-loven – en av USAs mest omdiskuterte høyesterettsavgjørelser. I 1973 stadfestet Den amerikanske høyesteretten at abort er lovlig i tiden før et foster er levedyktig utenfor livmoren. Dette regnes som 24 uker inn i svangerskapet.

Lovgiverne som står bak de nye lovene, legger ikke skjul på at deres mål er å utløse anker fra aborttilhengere slik at sakene ender i høyesterett, som da til slutt opphever Roe v. Wade-kjennelsen, skrev NTB tidligere denne uken.

Oppfordret til sex-streik

Abortdebatten har splittet USA i lang tid, men de siste måneders vedtak har igjen ført til at flere kvinner har valgt å gå hardt ut. En av dem, Hollywood-stjernen Alyssa Milano, som oppfordrer kvinner til å bli med på en sex-streik.

– Aldri før har mer stått på spill enn akkurat nå, fordi disse lovene er skandaløse, har hun uttalt til Associated Press.

– Jeg vet at folk har veldig sterke følelser rundt abort. Bare la meg si dette – kvinner og legene deres er i den beste posisjonen til å gjøre informative valg om hva som er best for dem. Ingen andre, ingen, sa Busy Philipps i sitt talkshow, «Busy Tonight» i forrige uke.

Publisert: 15.05.19 kl. 04:47 Oppdatert: 15.05.19 kl. 06:50