Sterke reaksjoner etter at legemiddelfirma ville gi USA førsterett på vaksine

Den franske finansministeren kaller det uakseptabelt at legemiddelselskapet Sanofi onsdag hevdet USA ville få en eventuell covid-19-vaksine først.

Det franske selskapet skal være blant de ti største legemiddelfirmaene i verden. Ifølge Pharma Letter omsatte de for anslagsvis 27,77 milliarder dollar i 2019.

Onsdag sa konsernsjef Paul Hudson til Bloomberg News at amerikanerne sannsynligvis ville få vaksinen først, om de lykkes i å fremstille en.

– Den amerikanske regjeringen har rett på den største forhåndsbestillingen siden de investerte i å ta risikoen, uttalte han.

USA skal i februar ha utvidet sitt eksisterende samarbeid med Sanofi for å utvikle en mulig vaksine.

Ifølge Bloomberg sa Hudson at USA «forventer å få dosene først, siden de tok risikoen med å hjelpe dem å utvikle dosene».

Ifølge Hudson vil det være snakk om et forsprang på alt fra dager til uker.

– Jeg har holdt kampanje i Europa for å fortelle at USA kommer til å få vaksinene først. Det vil bli sånn siden de har investert i å forsøke å beskytte befolkningen sin, og å åpne økonomien sin igjen, sa konsernsjefen onsdag.

Torsdag har Sanofi rykket ut og presisert at en vaksine vil bli tilgjengelig for alle, ifølge Reuters.

SJEF: Paul Hudson, konsernsjef for Sanofi fotografert i februar. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Reaksjonene har ikke uteblitt i Frankrike. Finansminister Agnès Pannier-Runacher sier til Sud Radio torsdag, gjengitt i Le Monde:

– For oss er det uakseptabelt at visse land skulle få privilegert tilgang under påskudd av økonomiske forhold.

Pannier-Runacher sier også at hun umiddelbart kontaktet legemiddelfirmaet etter å ha hørt Hudsons utsagn.

– Sanofi-sjefen bekreftet til meg at vaksinen vil bli tilgjengelig for alle land, og selvfølgelig til franskmenn siden de har produksjonskapasitet i Frankrike, hevder hun.

Etter reaksjonene i Frankrike, kom ifølge Le Monde en uttalelse fra Sanofi onsdag kveld der de presiserte at det er produksjonen på amerikansk jord som i hovedsak vil bli tilegnet USA, mens produksjonen andre steder vil bli viet Frankrike, Europa og resten av verden.

Torsdag morgen sa en fransk representant for selskapet til BFMTV at Sanofi ikke vil gi USA fortrinnsrett på en mulig vaksine mot covid-19 om EU viser seg «like effektiv» til å finansiere utviklingen.

Ifølge Bloomberg har amerikanske BARDA (en føderal etat ansvarlig for å utvikle vaksiner og behandling mot ulike trusler mot folkehelsen, journ.anm.) så langt gitt 30 millioner dollar til et av Sanofis vaksineprosjekter.

Sonofi og den britiske konkurrenten GlaxoSmithKline samarbeider om det USA-støttede vaksineprosjektet. Sammen mener de å kunne produsere 600 millioner doser årlig, en kapasitet Hudson har som mål å doble. De har planer om å starte prøvebehandling på mennesker i andre halvdel av 2020, og håper å ha en vaksine klar i andre halvdel av 2021.

Ifølge Bloomberg er minst 100 andre vaksineprosjekter under utvikling i ulike land.

I mars skapte det reaksjoner i Tyskland da Die Welt skrev at USAs president Donald Trump ifølge kilder i den tyske regjeringen skal ha prøvd å lokke firmaet CureVac, som også jobber med å utvikle en coronavaksine, til USA. Lokkemiddelet var ifølge avisen betydelige pengesummer til firmaet.

Grunnen skulle være at Trump ønsket å sikre USA resultatet av forskernes arbeid – «men også bare USA».

Publisert: 14.05.20 kl. 22:21 Oppdatert: 14.05.20 kl. 22:36

