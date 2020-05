PROBLEMATISK: Forholdet mellom president Trump og Kinas leder, Xi Jinping, svinger fra det avmålt høflige til det som nærmer seg utskjellinger. Foto: Kevin Lamarque / X00157

Kina-eksperter til VG: Kina og USA mot full finanskrig

President Donald Trump vil stoppe amerikanske investeringer i Kina. Kineserne slår tilbake og advarer mot krig i finansmarkedet. – Kina gir aldri etter for press utenfra, sier norsk Kina-ekspert.

Nå nettopp

Den amerikanske presidenten har bedt lederen for den amerikanske regjeringens pensjonsfond om ikke å investere i indeksfond som kjøper kinesiske aksjer. Noe som oppfattes som en provokasjon i Beijing.

– Trumps utspill manglet dramatikken rundt presidentens tidligere trusler om gjennomføring av straffetoll på kinesiske varer. Men den siste salven (mot Kina) var likevel et klart signal til internasjonale investorer og kinesiske myndigheter, som har forberedt seg på at dette ville komme, skriver Financial Times.

To norske Kina-eksperter mener det neppe er noen muligheter for at den harde retorikken og gjensidige beskyldningene mellom stormaktene Kina og USA stopper, og at spenningen etter hvert avtar.

– Tvert imot. Frem mot presidentvalget i USA i november vil det ganske sikkert bli en konkurranse mellom president Donald Trump og demokratenes presidentkandidat Joe Biden om å være den tøffeste i ordbruken mot Kina, sier Henning Kristoffersen, spesialrådgiver i The Governance Group og mangeårig ekspert på «midtens-rike» og kinesiske forhold.

Han viser til undersøkelser der det kommer frem at to tredjedeler av amerikanere i dag skal ha et mer negativt syn på Kina og kinesere enn de hadde før Corona-krisen satte inn.

– Man kunne ha håpet på at i en slik situasjon som verden nå befinner seg i, så ville stormaktene stått sammen for å bekjempe viruset. Det motsatte har skjedd, og det er dypt tragisk. Nå er begge landene mest opptatt av å fraskrive seg skyld, sier Henning Kristoffersen.

Foto: Gisle Oddstad

Biolog og forsker ved Universitetet i Oslo, professor Nils Chr. Stenseth, frykter at den kraftige retoriske linjen den amerikanske presidenten har lagt seg på, gjør stor skade på forholdet mellom Kina og USA.

– Det er grunn til å være bekymret over det Donald Trump beskylder Kina for. Det blir tatt ille opp i Beijing, og med god grunn. Den amerikanske presidenten neglisjerer informasjon og fakta. Hele Trumps argumentasjon går imot den dokumentasjonen som han får fra sine egne rådgivere. Det er meget gode indikasjoner på at covid 19-viruset ikke kommer fra et laboratorium, men fra flaggermus, sier Stenseth, som er i tett kontakt med kinesiske kolleger.

– Så sent som i går ble det publisert en artikkel i Nature Medicine som underbygger dette, sier han.

– Det er den amerikanske presidenten som bedriver «fake news», noe han til stadighet beskylder andre for å gjøre. Kineserne er et stolt folk, og det å hisse på seg Kina er ikke noe å spøke med. Her kommer propagandaen fra høyeste hold, på tross av at vi etter hvert kjenner fakta som er godt dokumentert. Det blir feil når politikere ikke baserer sin politikk på fakta, sier professor Nils Chr. Stenseth.

INNRØMMER ALDRI: Kina-ekspert Henning Kristoffersen tror «krigen» mellom Kina og USA kommer til å bli intensivert. – Kina gir ikke etter for presse utenfra, sier han. Foto: Marte Vike Arnesen

– Situasjonen kommer sannsynligvis bare til å tilspisse seg. Selvsagt kan man med rette hevde at dersom Kina hadde kommet raskere på banen, og informert verden på et tidligere tidspunkt at det var en virusepidemi i landet, vil bildet sett annerledes ut, sier Henning Kristoffersen, sosialantropolog og spesialist på kinesisk politikk- og samfunnsforhold.

Han mener president Trumps utspill forsterker den pågående konflikten mellom USA og Kina, og at corona-krisen er en del av de underliggende forholdene om handel og hegemoni som i flere år har ligget der.

– Men for Beijing er press utenfra det siste de vil gi etter for. Å gjøre innrømmelser er ikke det kinesiske kommunistpartiets måte å håndtere konflikter på. Kina vil svare med samme mynt, sier Henning Kristoffersen.

Publisert: 15.05.20 kl. 15:39

Fra andre aviser