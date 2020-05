UTPEKT SOM PALME-MORDER: Magasinet Filter navnga den såkalte «Skandiamannen» som Olof Palmes drapsmann i 2018. «Skandiamannen» døde i 2000. Foto: Weine Lexius, TT

SVT: Lette etter våpenspor i «Skandiamannens» gamle villa

Politiet i Sverige jobber med et spor mange tror kan lede til en løsning på Palme-drapet. Nå har etterforskere vært i «Skandiamannens» gamle villa, ifølge nåværende huseier.

Nyheten slo ned som en bombe tidligere i vinter, da sjefetterforsker Krister Petersson i Palme-gruppen uttalte at han før sommeren håper å kunne presentere en løsning på hva som skjedde 28. februar 1986 da statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate midt i Stockholm.

Han har ikke sagt hva som er hovedsporet, men informasjon som har lekket ut, tyder på at det er den såkalte «Skandiamannen» man har etterforsket.

«Skandiamannen» døde i 2000. På tidspunktet for drapet jobbet han i forsikringsselskapet Skandia sitt hovedkontor, som ligger svært nært plassen der hvor Palme ble drept.

FORTSATT UOPPKLART: Bilde fra stedet hvor Olof Palme ble skutt og drept i dagene etter drapet som rystet hele verden. Foto: Per Fronth Nygaard, VG

Intervjuet som vitne

Han stemplet ut to minutter før Palme ble drept, og har i avhør og i retten fortalt at han var en av de første som kom til åstedet, og bisto til med førstehjelp.

Han lot seg også intervjue på riksdekkende TV i Sverige kort tid etter drapet, hvor han beklaget at han ikke var tatt med på rekonstruksjonen av drapskvelden.

Han er også intervjuet som vitne i Aftenposten, et intervju som ble publisert mandagen etter drapet. I rettssaken mot Christer Pettersson, som først ble dømt og siden ble frikjent for drapet, var han forsvarets vitne. Dette fordi han fortalte at Olof Palmes kone hadde antydet overfor ham på stedet at det var flere enn én gjerningsmann, noe som ville ha utelukket Pettersson.

Det han sier om sine bevegelser på stedet rimer imidlertid ikke med hva noen andre vitner har forklart, men han ble likevel ikke etterforsket grundig i den første tiden etter drapet.

LEDER PALMEGRUPPEN: Krister Petersson er sjefetterforsker for Palme-drapet. Foto: Stina Stjernkvist, TT

Vært i villaen

Skandiamannen bodde i fasjonable Täby nord for Stockholm, og nå skriver SVT at etterforskere har vært i hans gamle villa.

– De lette etter spor av våpen, sier den nåværende eieren til SVT.

Han sier de ikke fant noe, og legger til at han oppfattet Skandiamannen og kona som helt vanlige mennesker.

– Jeg så ingen forbryter foran meg, sier han.

Politiet har ikke villet bekrefte opplysningene overfor SVT.

Det er ventet at Palmegruppens sjef vil legge frem «løsningen» i juni en gang.

Prøveskjøt våpen

Skandiamannen, som på tidspunktet for drapet var 52 år, har vært utpekt som gjerningsmann i to bøker. Først i 2016 med boken «Nationens fiende», som fikk lite oppmerksomhet. Mer oppmerksomhet ble det i 2018 da magasinet Filter navnga «Skandiamannen», og skrev rett ut at den 52-årige grafikeren var morderen.

I slutten av april ble det kjent at slektninger av Skandiamannen har blitt DNA-testet. I mars ble det kjent at politiet har prøveskutt to våpen som var eid av en venn av Skandiamannen.

Publisert: 13.05.20 kl. 19:15

